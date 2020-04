Først fra december skal der igen kæmpes om OL-pladser inden for atletik, da det giver mest retfærdige vilkår.

For to uger siden blev det besluttet at udsætte OL i Tokyo fra 2020 til 2021, og for en uge siden stod det så klart, at begivenheden skal finde sted fra 23. juli næste sommer.

Da gik et nyt arbejde så i gang i de enkelte specialforbund med at finde ny opsætning til kvalifikationsstævner.

I atletikken kommer der til at gå næsten otte måneder, inden der igen kan jagtes OL-billetter.

Det Internationale Atletikforbund (World Athletics) har således tirsdag truffet en beslutning om at sætte OL-kvalifikationen på pause indtil 1. december. Det er sket i samråd med atleterne, lyder det i en pressemeddelelse fra forbundet.

Udøvere, der nåede at kvalificere sig, beholder deres OL-billetter, mens de resterende pladser er på spil fra december og frem til næste sommer. Også hvis der skulle komme gang i atletikkonkurrencer før december.

Det giver mulighed for bedre planlægning og retfærdige vilkår, påpeger Sebastian Coe, forbundets præsident.

- Det er den bedste måde at skabe retfærdighed på, da det ellers kan blive ulige, når der er tale om konkurrencer rundt omkring i verden set i lyset af rejse- og grænsebegrænsninger, siger Sebastian Coe.

To danske atletikudøvere har OL-pladsen i hus, nemlig forhindringsløberen Anna Emilie Møller og Sara Slott Petersen i 400 meter hækkeløb.

Omkring 57 procent af OL-billetterne er allerede fordelt som enten individuelle pladser eller kvotepladser til nationerne. Det svarer til cirka 6500 pladser. Dermed er der stadig 5000 åbne OL-pladser at dyste om i alt.

Tirsdag reviderede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) kvalifikationsprincipperne, og den nye frist for at kvalificere sig er nu sat til 29. juni 2021. Specialforbundene kan dog selv sætte fristen tidligere.

OL afvikles fra 23. juli til 8. august 2021.

/ritzau/Reuters