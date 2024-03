Atleter, der deltager i Enhanced Games, kan se frem til lange karantæner, fastslår Sebastian Coe.

En OL-lignede event, der tillader doping.

Planerne om et såkaldt "Enhanced Games" har været på banen i et stykke tid, og præsidenten for Det Internationale Atletikforbund, Sebastian Coe, er ikke overraskende stor modstander.

- Det er noget fis, er det ikke? Jeg kan ikke hidse mig op over det, siger Coe på en pressekonference forud for indendørs-VM i atletik i Glasgow.

- Der er kun én besked, og den er, at hvis nogen er tåbelige nok til at stille op i det, og hvis de er fra den traditionelle del af vores sport, så får de karantæne, og de får lange karantæner, fastslår Coe ifølge Reuters.

Bag Enhanced Games står den australske forretningsmand Aron D'Souza.

Han vil arrangere det dopingvenlige alternativ et år, hvor der ikke er OL - både for at teste grænser for, hvad der er muligt, men også for at genere indkomst til atleter, der kæmper for at få deres hverdag til at hænge sammen.

Ifølge D'Souza har 900 atleter udtrykt interesse i at deltage.

Der vil være en præmie på mindst en million dollar - eller knap syv millioner kroner - til den første, der slår Usain Bolts verdensrekord på 100 meter.

Den australske svømmer James Magnussen, der vandt medaljer ved OL i 2012 og 2016 og er dobbelt verdensmester på 100 meter fri, annoncerede tidligere i februar, at han er klar på at deltage.

32-årige Magnussen dropper sin pension for at forsøge at slå verdensrekorden - 20,91 sekunder - på 50 meter fri i dopet tilstand. Hvis han lykkes med det, får han ligeledes en million dollar - men naturligvis ikke nogen officiel verdensrekord.

Magnussen, der stoppede sin karriere i 2019, satte for 11 år siden sin bedste tid på 50 meter fri. Den lyder på 21,52 sekunder.

Der er endnu ikke sat dato eller sted på den første udgave af Enhanced Games.

/ritzau/