Udskydelsen af de paralympiske lege på grund af corona skabte udfordringer for de danske atleter i 2020.

Med et halvt år til de paralympiske lege er de danske atleter i fuld gang med at forberede sig. Para-OL i Tokyo skydes i gang med en åbningsceremoni 24. august 2021.

Præcis ligesom OL blev para-OL udskudt et helt år, og det har givet udfordringer med at bevare motivationen, forklarer atleterne i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Det har været hårdt mentalt for mig, at PL er blevet udskudt, og derfor har jeg også kæmpet en del med motivationen. Nu, når der er et halvt år til PL, er det kommet så tæt på, at motivationen er kommet tilbage igen.

- Det er vigtigt i forhold til at kunne give den fuld gas til træningen hver dag og forberede sig bedst muligt til Tokyo, siger atletikudøveren Daniel Wagner.

Ved para-OL i Rio i 2016 hentede Wagner en sølv- og bronzemedalje i henholdsvis 100 meter løb og længdespring.

Taekwondokæmperen Lisa Kjær Gjessing har i det forgangne år i perioder trænet i en carport og online via Zoom.

- Med et halvt år til PL begynder jeg nu at mærke spændingen over, at noget stort skal ske. Corona gør det selvfølgelig svært at planlægge forløbet.

- Men Bjarne (Gjessings træner, red.) og jeg får det bedste ud af det, og vi har en plan B-forberedelse med opsatte hjemmetræningskampe, siger Lisa Kjær Gjessing.

42-årige Lisa Kjær Gjessing, der også dyrkede taekwondo, før hun fik amputeret sin underarm på grund af kræft, skal deltage ved PL for første gang. Taekwondo har ikke tidligere været på PL-programmet.

Nicklas Bjaaland, der er chef de mission for den danske para-delegation, er imponeret over atleternes tilgang.

- Både de atleter, der allerede har kvalificeret sig, men især også de mange atleter for hvem billetten ikke er i hus endnu, siger Nicklas Bjaaland.

DIF forventer, at Danmark kan stille til start med 23-28 atleter i ti forskellige sportsgrene ved para-OL. Indtil nu har Danmark sikret sig 22 kvotepladser - heriblandt 12 pladser til landsholdet i kørestolsrugby.

/ritzau/