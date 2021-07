Da der i weekenden var et OL-kvalifikationsstævne i USA, fik særligt én atlet mere opmærksomhed end de andre.

Det var den 31-årige Lindsay Flach, der overraskede alle, da hun mødte op for at konkurrere i syvkamp.

Amerikaneren kunne nemlig fremvise en babybule, da hun er 18 uger henne med sit første barn. Noget, der var planlagt, da hun under pandemien blev enig med sin mand om at prøve at få børn, fortæller hun til Yahoo.

Hun vidste godt, det kunne koste hende en OL-deltagelse, og hun blev da også lidt overrasket, da hun pludselig stod med en positiv graviditetstest. At der var en lille ny på vej, fik hun mistanke om, da hun pludselig ikke kunne ramme de tider, hun plejede.

»Det var med blandede følelser. Jeg var rigtig glad, fordi jeg gerne ville have børn, men det var også et chok, fordi jeg så vidste, at min karriere lakkede mod enden,« fortæller hun.

Lindsay Flach vidste dermed godt, at det snart var slut med syvkamp, men hun deltog i weekendens stævne, fordi hun vil slutte af på sin egen måde. Det har dog ikke været let.

»Min graviditet var rigtig hård i starten. Jeg havde omkring 12 uger, hvor jeg virkelig kastede op. Det gik ud over min træning. Hvis OL-kvalifikationen havde været for tre uger siden, ved jeg ikke, om jeg kunne have været med. Men jeg begyndte at få det bedre og træne godt,« fortæller hun.

Den 31-årige amerikaner delte selv nyheden om graviditeten på Instagram.

'Den tredje OL-kvalifikation. Denne her ser lidt anderledes ud. Hver historie har en slutning, men i livet er alle slutninger en ny begyndelse. Hemmeligheden er ikke hemmelig mere,' skrev Flach, der også har fået negative kommentarer med på vejen.

Nogle har skrevet, at hun skader barnet, og at hun er egoistisk, når hun går på banen, men det preller af på hende.

»Jeg forventede, det ville komme, men samtidig vidste jeg også, jeg ville være påpasselig, og at jeg ikke ville tage nogen chance, der ville betyde, barnet kunne blive skadet,« siger hun.

Lindsay Flach deltog i alle discipliner, men endte dog som nummer 15 ud af 18.