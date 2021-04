Stigende coronasmitte i Japan får OL-arrangørerne til at skubbe beslutning om tilskuere fra april til juni.

Det kommer til at stå hen i det uvisse noget tid endnu, hvor mange tilskuere der må komme med til OL til sommer.

Arrangørerne i værtslandet Japan siger onsdag, at de vil udskyde beslutningen muligvis helt til juni, så de kan følge coronasmitten i landet, der i øjeblikket er stigende. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I sidste måned blev det besluttet, at udenlandske tilskuere ikke får adgang til legene af frygt for, at forskellige coronamutationer vil blive spredt i Japan.

Arrangørerne forventede da, at man i april ville fremlægge planerne for, hvor mange nationale tilskuere der må dukke op til de forskellige konkurrencer.

Men de planer er nu udskudt, siger præsidenten for OL i Tokyo, Seiko Hashimoto, på et pressemøde ifølge Reuters.

- I løbet af april vil vi gerne vise, hvilken retning vi går i, men når vi ser, hvordan situationen udvikler sig, er vi stadig ved at overveje tidspunktet for den endelige beslutning.

Chefen for Tokyo 2020, Toshiro Muto, siger, at beslutningen vil blive truffet i maj eller juni alt efter situationen.

Japan kæmper i øjeblikket med en fjerde bølge af coronasmitte, og i Tokyo og andre områder i landet har man indført yderligere restriktioner for at begrænse smitten.

OL afholdes fra 23. juli til 8. august.

/ritzau/