Proceduren er anderledes end før for at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger under coronakrisen.

Anti Doping Danmark har igen sat gang i arbejdet med at teste atleter for, om de har forbudte stoffer i kroppen.

Det skriver DR.

Testsystemerne har ellers været sat på standby den seneste måned, fordi coronakrisens sikkerhedsprocedurer og rejsebegrænsninger har gjort det vanskeligt at tage rundt til de danske atleter og teste.

Nu tager kontrollanter igen rundt og banker på døren hos atleterne, men proceduren er en lidt anden end før.

Modsat tidligere venter kontrollanterne på den anden side af hoveddøren, mens der bliver afgivet en urinprøve bag en lukket toiletdør.

Løsningen er ikke optimal, siger Michael Ask, der er direktør i Anti Doping Danmark, til DR.

- Vores bil er punkteret, men lige nu kører vi videre på reservehjulet. Det er bedre, end hvis vi var gået helt i stå.

- Det gør vi, fordi vi fortsat er af den overbevisning, at det ikke er problemfrit, hvis vi skulle lave dopingkontrollerne, som vi gjorde tidligere, siger han.

Selv om alle store sportsbegivenheder er aflyst i den kommende tid, betyder det ikke, at sportsfolk ikke kan profitere af at tage doping.

Studier viser, at effekten af anabolske steroider kan ses flere år efter, at man er stoppet med at tage dem. Også bloddoping med epo kan være til gavn uden for konkurrence.

Derfor har flere lande også fundet alternative metoder til at teste atleter under coronakrisen.

I USA har antidopingmyndigheden sat gang i et frivilligt testprogram, hvor atleter skal administrere blod- og urintest, mens de bliver overvåget digitalt af en dopingkontrollant via Facetime eller Zoom.

Norges antidopingmyndighed, Antidoping Norge (Adno), har lejet en autocamper og lavet den om til et mobilt testcenter, så de norske atleter stadig kan blive tjekket.

/ritzau/