Michael Ask mener, at det vil være at udvande begrebet udelukkelse, hvis russere kan deltage ved VM i fodbold.

Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) eksekutivkomité udelukkede mandag Rusland fra internationale sportsbegivenheder de næste fire år, fordi landet har fusket med doping.

OL i 2020 og vinter-OL i 2022 bliver uden Rusland som nation, men russere, der kan bevise deres dopinguskyld, kan få mulighed for at stille op under neutralt flag.

Et varmt emne har mandag været, om Rusland kan deltage ved VM i fodbold i 2022 i Qatar.

På et pressemøde mandag eftermiddag sagde Jonathan Taylor fra Wadas eksekutivkomité, at et hold, der repræsenterer Rusland, ikke kan deltage ved VM i Qatar.

Spillerne kan dog godt søge om at stille op under et neutralt flag, men skal på inden måde associeres med Rusland, lød det fra Jonathan Taylor.

Den mulige kattelem finder ingen forståelse hos Anti Doping Danmarks direktør, Michael Ask, som ellers er tilfreds med, at Wada har tildelt en straf, der sender et stærkt signal.

- Det vil jo være en udvanding af begrebet "udelukkelse", hvis Rusland fik lov til at stille op ved VM bare under et andet navn, siger Michael Ask.

Han henviser til vinter-OL i 2018, hvor russiske udøvere trods udelukkelsen af Rusland stillede op som "olympiske atleter fra Rusland".

- Det var det, der skete ved vinter-OL i Pyeongchang for to år siden. Så det vil jeg se som en udvanding af den beslutning, der er kommet nu, siger Ask.

Han mener, at hvis straffen skal kunne mærkes, så må man forvente, at det generelt bliver undtagelsen snarere end reglen, der tillader russiske udøvere at stille op i internationale konkurrencer som neutrale udøvere.

- Tager man fodbold, så stiller man op som nation og spiller mod en anden nation. Det vil efter min mening være ren nonsens, hvis man stillede op under et anden navn eller uden navn.

- Jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det. Jeg tror ikke, at der findes fortilfælde i verdenshistorien på, at det skulle kunne lade sig gøre, siger Michael Ask.

