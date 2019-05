Allerede inden den sidste sejlads kunne Anne-Marie Rindom fejre europamesterskabet.

Sejleren Anne-Marie Rindom kan kalde sig europamester i Laser Radial.

Lørdag sikrede hun guldmedaljen i suveræn stil allerede inden den afsluttende sejlads.

Det blev en kendsgerning, da hun vandt 11. sejlads i Porto.

Det skriver sejlerlandsholdet på Facebook.

Her kaldes præstationen "helt i særklasse".

- Ganske enkelt en af de mest overbevisende præstationer i dansk sejlsport i mange, mange år, lyder det.

Rindom lå nummer to efter de første to sejladser mandag, men med to sejre tirsdag overtog hun føringen, og siden har hun ikke set sig tilbage.

/ritzau/