Den forsvarende danske verdensmester ligger i top i VM-stillingen efter en enkelt sejlads tirsdag.

Anne-Marie Rindom ligger øverst på pointtavlen ved VM i Laser Radial.

Den danske sejler overtog føringen, efter at hun tirsdag blev nummer to i sin kvalifikationssejlads, samtidig med at schweiziske Maud Jayet - der førte efter mandagens sejlads - blev nummer seks.

Igen tirsdag blev det ene af to sejladser aflyst på grund af dårligt vejr i området omkring australske Melbourne, hvor VM afholdes. Det var tredje dag i træk, at en eller flere sejladser blev aflyst.

Det betyder, at der også onsdag skal afvikles en kvalifikationssejlads til kampen om medaljerne. Det var ellers ikke planen.

VM-feltet har nu sejlet tre kvalifikationssejladser, og der skal mindst afvikles fire, før guldfeltet kan dannes.

Anne-Marie Rindom og de andre sejlere indledte VM søndag. Her tog danskeren en sejr, som blev fulgt op med en tredjeplads mandag.

Hollandske Marit Bouwmeester ligger nummer to, et point efter Anne-Marie Rindom. Maud Jayet indtager tredjepladsen.

Danske Anna Munch er også med ved VM - hun ligger nummer 30 efter de tre indledende sejladser.

Anne-Marie Rindom kan tage sin tredje VM-guldmedalje, hvis det ender med en sejr i Melbourne. Hun har tidligere vundet i 2015 og 2019.

Sidste år blev hun kåret til verdens bedste kvindelige sejler på tværs af alle bådklasser.

OL i Tokyo er det helt store mål for Anne-Marie Rindom i 2020. Her skal hun forsøge at forbedre tredjepladsen fra OL i Rio.

VM er det første af to stævner, der afgør den danske OL-udtagelse i Laser Radial.

/ritzau/