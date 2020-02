Anne-Marie Rindom nåede på vandet en enkelt gang mandag. Med en tredjeplads i sejladsen er hun samlet VM-toer.

Vejrforholdene driller fortsat VM i Laser Radial i Melbourne.

Heller ikke på andendagen af verdensmesterskabet kunne programmet fuldføres. Efter kun at have sejlet en ud af to planlagte sejladser søndag, skulle VM-feltet have været i aktion tre gange mandag, men sådan gik det ikke.

På grund af vejret blev alle sejlerne kun sendt i aktion en enkelt gang hver.

Her viste den forsvarende verdensmester, danskeren Anne-Marie Rindom, gode takter. Hun blev nummer tre i sin sejlads. Dermed fulgte hun flot op på søndagens indledende sejr.

Efter 2 af de 12 sejladser ligger hun på en samlet andenplads. Kun schweizeren Maud Jayet er foran efter en sejr og en andenplads i hendes første to sejladser. De to dårligste resultater trækkes fra i det samlede regnskab.

På VM-arrangørens hjemmeside fremgår det, at der skal afvikles fire sejladser tirsdag, så det tabte kan blive indhentet.

OL i Tokyo er det helt store mål for Anne-Marie Rindom i 2020. Her skal hun forsøge at forbedre tredjepladsen fra OL i Rio.

I 2019 blev hun kåret til verdens bedste kvindelige sejler på tværs af alle bådklasser. I Danmark måtte hun dog se landevejsverdensmesteren Mads Pedersen tage prisen som årets sportsnavn.

/ritzau/