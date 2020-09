MMA-superstjernen Conor McGregor er endnu engang kommet i negativt fokus.

Han er blevet anholdt på den franske ø Korsika, hvor han er blevet anmeldt til politiet og mistænkt for angiveligt at have blottet sig og forsøgt et seksuelt overgreb.

»Der blev indgivet en anmeldelse 10. september, hvor Conor Anthony Mac Gregor blev anklaget for forsøg på seksuelt overgreb og blottelse, og han blev anholdt og afhørt,« skriver anklagemyndigheden i Frankrig til nyhedsbureauet AFP.

32-årige Conor McGregor nægter, at det dette skulle være sket. En repræsentant for den irske verdensstjerne siger, at han er blevet løsladt efter an afhøring.

Foto: JOHN GURZINSKI Vis mere Foto: JOHN GURZINSKI

McGregor har været på ferie på middelhavsøen med sin forlovede Dee Devlin, hvor de blandt andet har været til et stort velgørenhedsevent i havnen i Calvi, skriver Daily Mail.

Eventen skulle skabe opmærksomhed omkring sikkerhed på vandet.

I den forbindelse skulle han sammen med prinsesse af Monaco Charlene, der er tidligere olympisk svømmer, svømme 180 km på en særlig søcykel.

Den kontroversielle McGregor har ikke kæmpet siden januar, hvor han slog Donald 'Cowboy' Cerrone på bare 40 sekunder i en kamp i Las Vegas i USA.

Efterfølgende trak han stikket i juni, og sagde, at sporten ikke længere interesserede ham.