Syv år bag tremmer.

Det risikerer MMA-superstjernen Conor McGregor, efter at han natten til fredag (dansk tid) gik amok i New York i et hidsighedsanfald og efterfølgende blev anholdt. (Se episoden i videoen øverst)

Det skriver New York Post, som rapporterer, at irske Conor McGregor i nat dansk tid kom for en dommer i New York-bydelen Brooklyn efter sin anholdelse. I retten blev han blandt andet sigtet for overfald, forsøg på overfald og hensynsløs opførsel.

Conor McGregor og hans advokat Jim Walden.

McGregor skal ifølge anklageren, Wilfredo Cotto, eksempelvis have slået en mand, Jason Ledbetter, i hovedet ’adskillige gange med en knytnæve’.

Hvis han bliver fundet skyldig kan det give op til syv års fængsel.

Også Conor McGregors kammerat og irske MMA-kollega, Cian Cowley, er sigtet i sagen for lignende lovovertrædelser i forbindelse med den voldelige episode.

Både McGregor og Cowley er nu blevet løsladt, efter at deres kaution på henholdsvis 50.000 dollars og 25.000 dollars blev betalt, men de skal melde sig telefonisk en gang om ugen til deres kautionist, kendis-kautionisten Ira Judelson.

Cowley og McGregor og advokater i retten i Brooklyn.

Cian Cowley i retten

McGregors forsvarer, Jim Walden, mener ikke, at hans klient agter at flygte, hvorfor han også fik lov til at få sit pas udleveret.

»Han er en af de mest kendte personer på kloden,« lød argumentationen.

McGregors rejseplaner skal dog godkendes af kautionisten frem mod næste retsmøde, som er den 14. juni.

Foto: ANGELA WEISS Foto: ANGELA WEISS

Det var i forbindelse med et pressemøde for et stort MMA-stævne med Khabib Nurmagomedov og Max Holloway, som skal finde sted i aften i New York, at Conor McGregor gik amok.

I arrigskab smed 29-årige McGregor både et sikkerhedshegn og en sækkevogn mod en bus, hvori flere MMA-fightere sad, hvilket kan ses på videooptagelser fra overfaldet. Se videoen øverst i artiklen.



MMA-udøverne Michael Chiesa og Raymond Borg, der sad inde i bussen, blev såret under angrebet, da de blev ramt af flyvende glas. De har begge måtte melde fra til aftenens MMA-stævne, hvor de skulle have kæmpet, på grund af skaderne.

Episoden skete ved Barclays Center i New York-bydelen Brooklyn, og medførte, at den irske superstjerne selv meldte sig til politiet, efter at der var blevet udstedt en arrestordre på ham.

Foto: Steve Marcus Foto: Steve Marcus

UFC har for nylig meddelt, at Conor McGregor som følge af balladen vil blive frataget sin titel i letvægt.

Conor McGregor blev for alvor verdenskendt, da han i august sidste år var med i en af de mest højt profilerede og økonomisk indbringende boksekampe i historien, da han tog kampen op i bokseringen mod bokselegenden Floyd Mayweather.

McGregor tabte på teknisk knockout i sin debut som professionel bokser, men kunne indkassere et beløb i omegnen af mindst 75 millioner dollars, hvortil kommer en række lukrative sponsorater.