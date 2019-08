I 2017 blev Andrew Strauss og hans kone, Ruth, ramt af en hård besked.

Hun var blevet ramt af en sjælden form for lungekræft, og nu åbner den tidligere kaptajn for det engelske landshold i cricket op for den svære tid.

Dagen hun fik diagnosen, husker han svagt, men beskeden var klar. Ruth Strauss, som han mødte i 1998, ville ikke overleve den frygtelige sygdom, men om der gik et eller fem år var ikke til at vide.

Dog står et tidspunkt klart i erindringen hos Andrew Strauss, der mistede sin kone i december 2018.

Andrew Strauss og Ruth Strauss fik to børn sammen.

»Det, Ruth og jeg var mest bange for, var, hvordan det ville påvirke børnene. De er vores et og alt. Det værste var helt klart at sige det til børnene. Jeg husker det, som var det i går,« siger han til BBC i forbindelse med, at han har startet en fond i konens navn.

»Jeg tog drengene til side og sagde: 'Hør her, vi er lige kommet tilbage fra hospitalet, og lægerne har sagt, at vi snart skal sige farvel til mor.' Det er noget, man aldrig ønsker at skulle sige til sine børn,« siger Andrew Strauss, der fik nogle råd til, hvordan han skulle overbringe den triste nyhed.

For han og Ruth var ikke i tvivl om, at børnene skulle kende sandheden.

Og Andrew Strauss og konen trøstede sig en smule ved, at Ruth gennem hele processen faktisk lignede sig selv. Hun kunne tale, hun var sig selv, og det har gjort det en smule lettere for børnene, fortæller han.

Sønnerne besøgte deres mor, få timer inden hun døde. Det ønskede de selv, og at de alle var samlet helt til sidst, betød også meget.

»Vi havde nogle dejlige familiestunder de sidste par dage. Det er stadig hårdt at tænke på. Det er det hårdeste. Det øjeblik, hvor alt slutter, og du har det sådan: 'Wow. Okay, vi er nødt til at finde en måde at komme videre på',« fortæller Andrew Strauss.

Han indstillede sin karriere i august 2012, og i 2015 fik han en direktørpost hos ECB (det engelske og walisiske cricketforbund, red.).

I oktober 2018 opsagde han sin stilling for at være mere sammen med Ruth Strauss, mens hun fik behandling.