Racerbanen i Martinsville, Virginia, blev vært for nogle yderst uheldige scener sidste weekend.

Racerkøreren Andrew Grady lod sit temperament koge over og forsøgte at overfalde sin konkurrent Davey Callihan gennem vinduet på hans bil. Du kan se videoen af Andrew Gradys forsøg på at overfalde Davey Callihan nederst i artiklen.

Det skriver den spanske sportsavis Marca.

Med tre omgange tilbage kørte Andrew Grady galt, hvor han ramte en mur, hvorved bilens sporbjælke (track bar) gik i stykker. Herefter måtte Grady stoppe, mens Callihan sænkede farten for at sikre sig, at alt var, som det skulle være.

»Han klemte mig lidt ned, og jeg rykkede mig ikke en smule. Du skal kæmpe for dit liv, for en transferplads til at komme med i showet,« siger Callihan til mediet.

Ifølge Marca ramte de to hinanden, og hjulet var årsagen til, at Callihan ramte Gradys bil i første omgang.

Videoen af Gradys overfald på Callihan har på Twitter fået flere til at reagere. De mange fans mener nemlig, at NASCAR burde suspendere Andrew Grady som konsekvens af hans opførsel.

Andrew Grady har nu forklaret, hvorfor han reagerede sådan.

»Han viftede mig væk, så jeg begyndte at lave Mike Tyson på hans hoved,« har han forklaret til Racing News, og uddybet at det handlede om, at konkurrenten lavede en unødvendig og farlig manøvre på banen.

»Du er i en voksensport, og smadrer du en mand, kan du også klare en gang voksentæsk, det er sådan, jeg ser på det.«