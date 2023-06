Den tidligere OL-guldvinder i isdans russeren Roman Kostomarov formåede at snyde døden og kæmper nu for at komme over den frygtelige tid i sit liv.

10. januar blev russeren indlagt på et russisk hospital med lungebetændelse, som viste sig at være så alvorlig, at han blev lagt i kunstig koma.

Det viste sig, at den 46-årige tidligere kunstskøjteløbers blodstrømning til fingre og fødder var så begrænset, at begge fødder og flere fingre måtte amputeres. Roman Kostomarov fik også konstateret to hjerneblødninger, men formåede at snyde døden og vågne igen.

Nu har han for første gang vist proteserne frem efter indlæggelsen. Det gør han i en Instagram-video, som du kan se herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af (@romankostomarovkrs)

'Åh, det er ikke nemt. Mentalt eller fysisk – mildest talt! Men lad os komme videre! Det sværeste ligger stadig foran os! Men det var ikke nemt,' skriver han i teksten til videoen på det sociale medie.

Efter at den olympiske stjerne vågnede fra komaen i slutningen af ​​marts, begyndte genoptræningen. Kostomarov måtte lære alt igen, inklusive hverdagsting som at tygge, spise, tale og sidde.

Russiske Sport 24 skriver, at Kostomarov har alvorlige psykiske problemer og gentagne nervøse sammenbrud efter indlæggelsen, og at han har svært ved at socialisere.

Under sin aktive karriere vandt Roman Kostomarov de største triumfer sammen med Tatjana Navka.

Sammen med makkeren blev han verdensmester i isdans i 2004 og 2005. Karrierens største triumf for kunstskøjteløberne kom, da Tatjana Navka og Roman Kostomarov sikkert vandt det olympiske guld i isdans ved vinter-OL i Torino i 2006.