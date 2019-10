19,83 sekunder lød vindertiden på, da Noah Lyles fra USA vandt guld ved VM i Qatar.

USA bliver ved med at spytte dygtige sprintere ud. Det blev bevist igen tirsdag aften.

Her blev det til endnu en amerikansk guldmedalje, da Noah Lyles spænede i mål som vinder af mændenes 200 meter ved VM i Qatar.

19,83 sekunder lød tiden, der sikrede 22-årige Lyles guld foran Andre De Grasse fra Canada og Alex Quiñonez fra Ecuador.

Forinden havde den ligeliges amerikanske Donavan Brazier vundet guld på 800 meter foran Amel Tuka fra Bosnien-Hercegovina og Kenyas Ferguson Rotich.

Braziers tid på 1 minut og 42,34 sekunder var ny rekord for et verdensmesterskab. Den tidligere VM-rekord blev sat for 32 år siden.

Brazier og Clayton Murphy, der sluttede som nummer otte i 800-meterfinalen, træner begge hos Nike Oregon Project.

Nike Oregon Projects ledende træner, Alberto Salazar, blev tidligere tirsdag idømt fire års karantæne af USA's Antidopingagentur, Usada.

Den 61-årige atletikguru blev straffet for at "orkestrere og facilitere forbudt dopingadfærd". Også Jeffrey Brown blev straffet med karantæne.

Salazar nægter at have gjort noget forkert og vil ifølge Reuters appellere karantænen.

/ritzau/