USA's herrelandshold i basketball led sit første nederlag siden 2006, da holdet tabte til Australien.

En imponerende stime af sejre er slut for det amerikanske herrelandshold i basketball.

Lørdag tabte USA for første gang i 13 år, da det i en testkamp forud for det kommende VM blev til et nederlag på 94-98 til Australien.

Sidste gang, amerikanerne tabte, var til Grækenland i VM-semifinalen i 2006. Efterfølgende er det blevet til utrolige 78 sejre i træk. Undervejs har USA blandt andet vundet OL tre gange og VM to gange.

- De ville det mere end os, siger amerikanernes Kemba Walker efter kampen ifølge nyhedsbureauet AP.

USA's basketballherrer er trænet af NBA-holdet San Antonio Spurs' ikoniske cheftræner, Gregg Popovich.

Flere af de største amerikanske stjerner som LeBron James, Stephen Curry og James Harden er blevet hjemme og stiller derfor ikke op for USA under VM, der afvikles fra 31. august til 15. september i Kina.

/ritzau/