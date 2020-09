Vis dette opslag på Instagram

Mike, der er far til tv-reporteren, fortæller, at det var en hård periode for hele familien.

»Jeg kan slet ikke beskrive, hvor hårdt det var at komme igennem. Det hele handlede om at overleve.«

Malika Andrews blev sendt i terapi af sine forældre. Det hjalp hende til at komme ovenpå igen, og da hun var 17 år færddiggjorde hun sin skolegang i Utah.

Her lidt over 10 år efter vælger NBA-reporteren at se sygdommen som en god ting.

»I dag har jeg det sådan, at det var en af de bedste ting, der kunne være sket for mig.«

Malika Andrews har været på skærmen i næsten tre måneder i træk, siden NBA startede op igen i Orlando efter en pause som følge af corona-pandemien.