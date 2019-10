»Jeg var usikker i lang tid.«

Sådan siger verdens bedste kvindelige alpinist, Mikaela Shiffrin. Men til sidst besluttede hun, at verden skulle vide, hvem hun virkelig var.

Den 24-årige skistjerne er vant til at stå i rampelyset og har vundet sindssyge 60 world cup-sejre, ligesom hun også har to OL-guldmedaljer og har vundet VM fem gange.

Med sin stadig unge alder er hun dermed også udset til at slå alle rekorder, hvis hun holder sin karriere i gang.

Alligevel er det et helt andet talent, som amerikaneren nu har besluttet at dele med resten af verdenen.

På sin Instagram har hun nemlig valgt at dele flere videoer, hvor hun synger, spiller klaver og spiller guitar. (Se videoer af det i bunden af artiklen)

Men det var ikke nogen nem beslutning.

»Jeg var i lang tid usikker på, om jeg ville dele den side af mig. Jeg var usikker på, om folk ville se det, eller om de bare ville kende mig som skiløberen. Så fandt jeg ud af, at jeg bare ville være mig selv,« fortæller Mikaela Shiffrin på et pressemøde ifølge norske Dagbladet.

Shiffrin, der har vundet den samlede World Cup de seneste tre gange, fortæller også, at hun har spillet klaver siden hun var helt lille, og at hun bruger det som en måde at koble af på.

Og hun er nu glad for, at hun har valgt at dele den side af sig selv.

»Jeg er langsomt, men sikkert blevet mere komfortabel med at dele, hvem jeg er, og hvad der interesserer mig privat. Responsen har været så god. Folk har været begejstret,« siger hun.

Du kan se Mikaela Shiffrin vise sit musikalske talent herunder:

Vis dette opslag på Instagram Dear Halsey, Pretty please don’t send me a cease and desist...I am certain that everyone knows this is your song and my pinky promises that I’m not trying to take any sort of credit for it. PS...your voice is sooo prettyyy, @iamhalsey Okay thank you bye (If you notice two voices on this vid that’s cause I added another layer...I thought it sounded cool) Et opslag delt af Mikaela Shiffrin (@mikaelashiffrin) den 21. Aug, 2019 kl. 7.27 PDT