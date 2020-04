Hun er verdens bedste skiløber, og glædestunderne tæller blandt andet to gange OL-guld og fem gange VM-guld.

Men for to måneder siden blev verden helt mørk for Mikaela Shiffrin. Den 25-årige alpinstjerne måtte skynde sig hjem fra Europa for at nå at sige farvel til sin far, som pludselig var døende efter en ulykke i hjemmet.

Siden da har Mikaela Shiffrin holdt sig helt væk fra søgelyset og bedt medier om at respektere hendes privatliv. Indtil nu.

»Jeg var meget taknemmelig for, at vi fik en chance for at se ham i de sidste øjeblikke. Han lignede ikke sig selv, men… jeg kunne stadig mærke ham,”«siger Mikaela Shiffrin med tårer i øjnene til CNN.

Jeff Shiffrin tager billlede af sin datter Mikaela Shiffrin.

Det var 2. februar, at Jeff Shiffrin døde 65 år gammel efter en ulykke i hjemmet i Colorado. Mikaela Shiffrin, moderen og broderen skyndte sig hjem for at sige farvel, og de nåede det lige.

Nu kæmper hun stadig med minderne om sin far, når mørket falder på. Men bare det at være hjemme i sit hus i Colorado hjælper en anelse på savnet. Det var nemlig far Jeff, der fandt huset til Mikaela Shiffrin med Rocky Mountains som bagtæppe.

»Vi gik sammen ud på terrassen og han sagde: ‘Se denne udsigt - kan du ikke se det for dig?’. Og jeg tænkte, at det kunne jeg virkelig godt,« siger Shiffrin og fortsætter.

»Vi føler os tættere på ham her. Og vi har billeder af ham overalt i huset. Jeg tog små billeder, som vi havde taget af ham i løbet af årene og fik dem forstørret og sat op på væggen.«

Foto: JEFF PACHOUD

Familien Shiffrin var i alpin-verdenen kendt som en tæt familie, der fulgte Mikaela Shiffrins vej mod at blive den måske største skistjerne i historien. Så da far Jeff døde, tog Mikaela en pause.

Hun var klar til at genoptage sæsonen i Åre, men efter en lang rejse til Sverige blev løbet aflyst på dagen på grund af coronavirussen.

»Jeg har muligvis været den eneste atlet på World Cup-pisten, der var lige så taknemmelig for bare at være der, selvom løbet ikke blev gennemført. På mange måder var det lige så succesfuldt,« siger Shiffrin og fortsætter.

»Skiløb er noget, som hele min familie har sammen. Og min far elskede skiløb. Han elskede det. Jeg følte, at det at være på bjerget var som at være tæt på ham.«