Dominic Smith kunne ikke holde tårerne tilbage. Han brød sammen.

For de seneste dage har et nyt politiskyderi mod en sort mand ved navn Jacob Blake rystet USA på ny.

Spillerne i den amerikanske basketballrække, NBA, har allerede boykottet flere slutspilskampe i protest mod det amerikanske politi og staten.

Men det er dog ikke kun i NBA, at skyderiet har ført til reaktioner. For i den bedste amerikanske baseballliga, MLS, har videoen af skudepisoden ligeledes sendt chokbølger igennem ligaen, hvor flere hold også har forladt banen i protest.

25-årige Dominic Smith. Foto: Paul Rutherford Vis mere 25-årige Dominic Smith. Foto: Paul Rutherford

Og torsdag aften blev det så det for meget for 25-årige Dominic Smith, der spiller for MLS-mandskabet New York Mets.

På et pressemøde, der blev sendt på direkte tv, blev Mets-stjernen spurgt ind til de voldsomme protester, der lige nu sker i USA.

Fuldstændig grådkvalt forsøgte Dominic Smith at besvare de mange spørgsmål, men det var ikke ret meget, han var i stand til at sige.

»Det sværeste er at se, at folk stadig bare er ligeglade. Det faktum, at det fortsætter, viser det had, folk bærer rundt på,« sagde han med tårerne trillende ned af kinderne, inden han tilføjede:

»Det er noget lort. At være sort i USA er ikke nemt.«

Skyderiet fandt sted søndag i delstaten Wisconsin, og i en voldsom video kan man se politiet følge efter Jacob Blake, som går mod sin bil, en grå SUV.

Han når at sætte sig på forsædet af bilen, hvorefter en af politimændene griber fast i hans trøje. Her trykker den ene politimand otte gange på aftrækkeren, og Jacob Blake falder om efter flere skud i ryggen.

Den seneste melding om Jacob Blakes tilstand er, at den er alvorlig, og det står allerede nu klart, at han vil blive lammet fra livet og ned.

Demonstranter på gaderne i Wisconsin. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Demonstranter på gaderne i Wisconsin. Foto: SCOTT OLSON

Efter søndagens skudepisode er tusindvis af demonstranter gået på gaden for at protestere mod det amerikanske politi.

Noget, som tirsdag fik Wisconsins guvernør, Tony Evers, til at erklære undtagelsestilstand i den amerikanske delstat.

Hvad der fik politiet til at skyde Jacob Blake, er endnu uklart. Et vidne fortæller til Chicago Sun, at Jacob Blake og de to politimænd havde været i karambolage, før manden forsøgte at sætte sig ind i sin bil.

Jacob Blake havde sine tre børn siddende i bilen, da han blev skudt. Børnene er henholdsvis tre, fem og otte år, skriver CNN.