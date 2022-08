Lyt til artiklen

Den amerikanske basketballstjerne Brittney Griner er fundet skyldig af en russisk domstol for besiddelse og smugling af cannabisolie.

Det skriver flere medier – heriblandt Reuters.

Anklageren mente, at Griner skal have knap ti års fængsel i sagen, hvor Griner allerede selv havde erkendt sig skyldig i retssagen, der foregik i udkanten af Moskva.

Men hun har fastholdt, også torsdag under retssagen, at det var en 'ærlig fejl'. Straffen er nu endelig afgjort og lyder på ni års fængsel.

Ifølge Reuters var Brittney Griner i tårer, og hendes stemme skælvede, da hun bønfaldt den russiske dommer om ikke at 'ende hendes liv' med en hård fængselsdom.

Sagen fik sit udspring 17. februar, da Griner blev stoppet i en lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere – 24. februar – invaderede Rusland naboen Ukraine. Forløbet med Griner har forværret forholdet mellem USA og Rusland og ledte hurtigt til mistanker om, at tilbageholdelsen af Griner i Rusland var politisk motiveret. Det har det russiske styre hele tiden benægtet.

Griner erkendte sig i sidste måned skyldig, men har altså fastholdt, at hun ikke gjorde det bevidst.

Sagen har været helt oppe i toppen af det amerikanske politiske system, hvor USAs præsident, Joe Biden, også har været involveret.

Griner har offentligt bedt Biden om at skrue op for USAs forsøg på at få hende hjem.

Tidligere på sommeren fortalte Biden ifølge Det Hvide Hus Griners kone, at han arbejder på at få basketballspilleren løsladt så hurtigt som muligt.

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år. Ud over at spille for Phoenix Mercury i kvindernes bedste basketball-liga i USA, WNBA, har hun spillet for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Derudover har Griner to gange været med til at vinde OL-guld med det amerikanske kvindelandshold.