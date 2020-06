Flere positive coronatest hos amerikanske atleter vækker bekymring forud for genstart af flere sportsgrene.

Positive coronatest i flere amerikanske sportsgrene vækker bekymring og truer planer for genstarten af flere ligaer.

Golfspilleren Nick Watney måtte forlade anden runde af PGA Tour-turneringen RBC Heritage i South Carolina fredag efter at have afleveret en positiv test.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

PGA Tour startede op igen i sidste weekend efter coronapausen, men Watneys tilfælde viser altså, at virusset fortsat hærger.

Derudover er der inden for 24 timer konstateret smittetilfælde på øverste niveau i flere ligaer. Det drejer sig som MLS (fodbold), NFL (amerikansk fodbold), NHL (ishockey) og MLB (baseball).

De fik Anthony Fauci, der har stået i spidsen for de amerikanske sundhedsmyndigheders kamp mod coronavirusset, til at så tvivl om, hvorvidt årets NFL-sæson overhovedet kan blive afviklet. Foreløbig starter den dog som planlagt.

Flere af smittetilfældene er kommet i Florida, som er en af de stater, der har set en bekymrende stigning i smittetilfælde den seneste tid. MLS-klubben Inter Miami fra staten er et af holdene, som har bekræftet smittetilfælde.

Fodboldligaen MLS skal efter planen genoptages 8. juli.

Også i Tampa Bay i Florida er der problemer. NHL-klubben Tampa Bay Lightning har måtte lukke sit anlæg, efter at tre folk i klubben er blevet smittet.

Ligeledes har MLB-holdet Philadelphia Phillies måttet lukke sin træningslejr i Florida ned, da fem spillere og tre ansatte i klubben afgav positive coronatest.

Hele 4000 mennesker i Florida blev på et døgn testet positive for coronasmitte, hvilket er det højeste på en dag for staten.

Situationen i Florida er især bekymrende, men også i andre stater har klubber registreret smittetilfælde. MLB-holdet Toronto Blue Jays har angiveligt også lukket sine anlæg ned grundet smittetilfælde.

/ritzau/