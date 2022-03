»Hun smilede så meget, at det næsten var for meget«

Alina Kabaeva var engang en af verdens bedste rytmiske gymnaster. I dag er hun mest af alt kendt som elskerinde til tidens mest omstridte mand, Vladimir Putin. En elskerinde omgærdet af mystik, der i dag lever i skjul i Schweiz.

Ordene om hendes smil er Katja Theresa Thygesens. Hun har kommenteret gymnastikturneringerne til både OL og VM i en lang årrække. Tu turneringer, som Aline Kabaeva dominerede omkring årtusindeskiftet.

»Hun var ikke mere mærkelig og unormal end alle de andre, men man skal ikke undervurdere, hvad det gør ved et menneske at være i en eliteverden, når man er så ung,« lyder beskrivelsen fra Thygesen, inden hun tilføjer:

»Du smiler og du leverer – slut. Jeg er ikke engang sikker på, at de selv kender deres egen personlighed.«

Kabaeva til OL i 2000. Hun blev af mange omtalt som Ruslands mest fleksible kvinde. Foto: KAZUHIRO NOGI

Efter 30 års ægteskab blev Vladimir Putin i 2013 skilt fra sin kone, Ljudmila Putina. Allerede fem år forinden landede de første historier om Putins forhold til Kabaeva, der er 31 år yngre end den russiske præsident. De to blev introduceret til hinanden af oligarken Alisher Usmanov – manden til Kabaevas kontroversielle træner, Irina Viner.

Som teenager flyttede Kabaeva til Moskva, og her fik hun Viner som træner, der førte 15-årige Kabaeva til sin første EM-guldmedalje i 1998. Efterfølgende vandt Kabaeva yderligere 14 EM-guldmedaljer, ni verdensmesterskaber og en enkelt olympisk guld med Viner på sidelinjen.

»Viner har sin egen lille tronstol, som hun sidder og underviser på. Hun er helt speciel. Hvis man hører den måde, hun taler ned til gymnasterne på, så vil man forstå, hvorfor de piger er, som de er. De bliver i den grad pillet ned,« forklarer Katja Thygesen.

Vladimir Putin og Alina Kabaeva ses her til et møde med den russiske olympiske komite tilbage i 2004. Foto: ITAR-TASS

Historierne om Putin og Kabaeva startede i den russiske avis Moskovsky Korrespondent, som kunne fortælle, at Putin var blevet skilt fra sin kone for at gifte sig med gymnasten.

Rygtet blev afvist af Putin, og avisen blev efterfølgende lukket ned.

Men historierne ville ikke dø ud og de tog yderligere til i 2013, hvor Kabeva skulle have født et barn på det schweiziske hospital Saint Ann. Det blev afvist af Kabaeva. I 2019 kom endnu en historie med børn i hovedrollen. Her skulle hun efter sigende have født tvillinger på fødeklinikken Kulakov i Moskva. Men heller ikke dét er blevet adresseret af hverken Putin eller Kabaeva.

Offentligheden kender derfor kun til Putins to døtre, Maria og Jekaterina Putina, som han fik med Ljudmila Putina.

Foto: Giuseppe CACACE

Internationale medier fortæller, at Kabaeva – der stoppede som gymnast i en alder af bare 24 år – i dag har fire børn med Vladimir Putin. Men ingen af hovedpersonerne har omtalt det offentligt. Samme medier fortæller, at årsagen til, at Kabaeva kan opholde sig i Schweiz skyldes, at hun – og de mulige børn – har schweizisk pas.

I 2014 blev Kabaeva udpeget til at lede den statsejede mediestation National Media Group. Et job, der efter sigende resulterede i årsløn på ti millioner dollar om året. Med det nye job stoppede Kabaeva som pro-Kreml-medlem af det russiske parlament, hvor hun siden 2007 havde repræsenteret partiet Det Forenede Rusland.

Trods den højtprofilerede stilling er Kabaeva forsvundet fra offentligheden og ingen ved, hvor hun konkret befinder sig. Sidst hun optrådte offentligt var i december 2021, da hun arrangerede en international turnering i Moskva. Siden har der været tavst omkring hende.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Irina Viner og flere af Kabaevas tidligere konkurrenter og holdkammerater. Men også her er der tavshed.