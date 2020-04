Dansk Varmblods Hingstekåring med omtrent 55.000 besøgende har i godt en måned været på de flestes læber.

Det skyldes i høj grad de omstændigheder, hesteshowet blev afviklet under i MCH Messecenter Herning fra 4. til 8. marts.

Midt under begivenhederne gik Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, ud og frarådede forsamlinger på mere end 1.000 personer som følge af den smittefarlige coronavirus, som efterfølgende har lagt Europas gader og forretninger øde hen.

Da der den 6. marts ikke var tale om et egentligt påbud, og da det flere dage lange stævne var lidt over halvvejs i afviklingen, fortsatte arrangørerne fra Dansk Varmblod med hingstekåringen trods anbefalinger om det modsatte fra både regeringen, Dansk Idrætsforbund (DIF) og Dansk Ride Forbund.

Efterfølgende er Region Midtjylland et af de steder, hvor virussen har fået særligt godt fat, og i den forbindelse udtalte Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, at der kan drages paralleller mellem den triste udvikling i Herning og afviklingen af hingstekåringen.

»Jeg vurderer, at hestestævnet er den væsentligste årsag på grund af antallet af deltagere,« sagde han tirsdag i denne uge.

Morten Schram Rodtwitt, generalsekretær i Dansk Ride Forbund, fortæller til B.T., at man anbefalede Dansk Varmblod at afbryde hingstekåringen, der også er en international konkurrence, hvori flere landsholdsryttere fra forbundet deltog.

»Vi følger naturligvis DIFs udmeldinger og anbefaler Dansk Varmblod at aflyse resten af arrangementet vel vidende om, at det vil have kæmpestore økonomiske omkostninger og bristede ambitioner og visioner på sportens vegne,« siger Morten Schram Rodtwitt.

Covid-19 tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner. Vis mere Covid-19 tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner.

Hingstekåringen blev dog afviklet færdigt, og de danske landsholdsryttere fortsatte deres konkurrenceaktiviteter under stævnet - dog med anbefalinger om at ikke at skrive autografer og få taget billeder med fans, som de normalt ville gøre, siger Morten Schram Rodtwitt.

Er der ikke et modsætningsforhold mellem at anbefale at afbryde stævnet og samtidig sende ryttere i konkurrence, vel vidende at det tiltrækker tilskuere?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er to forskellige ting. Vi kunne godt have deltaget og afvikle en konkurrence, der på det tidspunkt også havde betydning for seedning til OL-kvalifikation og så videre, uden der var gæster og tilskuere, hvilket vi har set i en lang række andre sportsgrene,« siger Morten Schram Rodtwitt og fortsætter:

»I og med at vi fortæller rytterne, at de skal undgå kontakt til andre, så er vi overbevist om, at vi var på sikker grund i forhold til sikkerheden, og der er heller ikke nogen ryttere, der har været syge efterfølgende.«

De her konkurrencer er jo også med til at tiltrække tilskuere, så har I ikke en dobbeltrolle her?

»Nej, det synes jeg ikke. For de her konkurrencer kunne sagtens være afviklet uden tilskuere, lige så vel som man har gjort i andre sportsgrene.«

Har I fortrudt deltagelsen efterfølgende?



»Nej, det har vi ikke. For jeg synes, det er to forskellige ting. Der er forskel på at afvikle en messe med 50.000-60.000 mennesker og at afvikle en konkurrence på ridebanen, der sagtens kunne være afviklet uden tilskuere.«

Direktør i Dansk Varmblod Casper Cassøe er efterfølgende af P1 blevet forholdt, om det var uansvarligt at afvikle hingstekåringen mod statsministerens anbefalinger.

Til det svarede han:

»Jeg vil ikke kalde os uforsigtige, men vi er blevet klogere,« lød forklaringen med uddybning:

»Jeg ville ønske, at vi havde vidst mere alle sammen dengang, end vi gør i dag.«