Et udkast til en politisk aftale lægger op til at forlænge tilskuertiltaget i Superligaen og måske udvide det.

Folketingets partier drøfter, om ordningen for tilskuere i Superligaen kan udvides til andre sports- og kulturarrangementer.

Det fremgår af et aftaleudkast, som ikke er offentliggjort, men som Ritzau er i besiddelse af.

Det skal undersøges, hvordan arrangører kan lukke mere end 500 personer ind på forsvarlig vis. Der lægges også op til, at ordningen i Superligaen forlænges.

Superligaklubberne fik i den sidste del af sæsonen tilladelse til at lukke flere end 500 personer ind, som ellers er grænsen ved arrangementer, hvor folk primært sidder ned.

Der er endnu ikke landet en politisk aftale om tilskueradgangen i næste fase af genåbningen, og partierne skal mødes igen for at forhandle videre.

Forbund og klubber fra flere af de største sportsgrene har efterspurgt muligheden for at lukke flere tilskuere ind, da de økonomiske konsekvenser ved at spille for få tilskuere er store.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har advaret om trecifrede milliontab for flere danske sportsgrene. Blandt andet i håndbold og ishockey, som forventer at gå glip af en stor del af indtægterne, hvis reglerne fastholdes.

Selv hvis grænsen på 500 personer fastholdes, får klubberne ikke mulighed for at sælge 500 billetter, da en del af kapaciteten optages af spillere, trænere og dommere.

/ritzau/