NBA-stjernen Kyrie Irving fra holdet Brooklyn Nets er kommet i vanskeligheder på grund af en video på de sociale medier.

På videoen kan man se Kyrie Irving deltage i en fødselsdagsfest for et familiemedlem på et offentligt sted. Og for at gøre ondt værre havde Irving også undladt at have en maske på.

Det skriver medierne ESPN og CBS.

Der er flere problematiske forhold i Kyrie Irvings valg om at deltage i de festlige begivenheder på det, der lader til at være en natklub.Se videoen af Kyrie Irving herunder:

Videos have surfaced of Kyrie Irving at a large birthday gathering alongside his sister, Asia.



Kyrie’s sister & dad have birthdays this week.



Given the size of the gathering & now public nature of it, Kyrie might now have to undergo a quarantine period before returning. https://t.co/McrYtFH9XK pic.twitter.com/U4T1KAvMTl — Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) January 12, 2021

Ifølge NBAs corona-regelsæt må ligaens spillere ikke opholde sig på barer, diskoteker, restauranter eller i forsamlinger på mere end 15 personer.

Og så var der også lige detaljen med masken oveni.

Derfor er NBA nu gået ind i sagen mod Kyrie Irving, som ikke har været på banen for Brooklyn Nets i holdets seneste tre kampe.

Finder NBA grund til at straffe Irving, kan han potentialt både se frem til en karantæne-periode samt en bøde.

Brooklyn Nets har indtil nu meldt ud, at Kyrie Irving holdes ude på grund af personlige problemer.