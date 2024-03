Inde-VM bliver elitechef Mikkel Larsens sidste mesterskab. Medmindre der kommer ny ledelse i Dansk Atletik.

Når elitechef Mikkel Larsen i disse dage er med fem atleter til indendørs VM i Glasgow, er det som udgangspunkt hans sidste mesterskab som ansat i Dansk Atletik.

Efter 20 års ansættelse i forbundet indgav han i februar sin opsigelse, da han ikke kunne se sig selv i et samarbejde med den nye politiske ledelse, der efter et mistillidsvotum fik formand Simone Frandsen og tre andre bestyrelsesmedlemmer til at trække sig i slutningen af januar.

Mikkel Larsen lader dog en dør stå på klem til 6. marts, hvor der er ekstraordinært årsmøde i forbundet.

- Jeg har jo været meget klar i min udmelding, at det er den politiske ledelse, som er der nu, jeg ikke kan se mig selv arbejde under.

- Dermed ikke sagt, at tingene ikke at ændre sig, hvis der kommer en anden politisk ledelse, som jeg har tillid til, siger Mikkel Larsen.

Som udgangspunkt har han sidste arbejdsdag ved udgangen af marts, bare fire måneder inden OL. Flere atleter har udtrykt bekymring over hans stop.

- Jeg har jo været loyal over for de projekter, vi har haft med atleterne hele vejen, så jeg kan da godt forstå, at de er lidt utrygge eller bekymrede, når de mister deres rygdækning.

- Den er jeg sikker på, at jeg kunne have givet dem, men når jeg ikke er der, må andre tage over, og der jo ikke nogen, der er uundværlige.

- Jeg har stadig fuld loyalitet over for atleterne. Jeg bekymrer mig om dem, og derfor tager jeg også med til VM efter at have sagt op, siger Mikkel Larsen.

Han understreger, at inde-VM er en mindre prioritet end udendørs-EM i juni og naturligvis OL, men inde-VM er trods alt god forberedelse og giver point til den rangliste, der for mange udøvere er vejen til legene i Paris.

På 60 meter stiller Danmark med Astrid Glenner-Frandsen og Simon Hansen, og i 60 meter hæk stiller Mette Graversgaard op. Sofia Thøgersen og Kristian Uldbjerg Hansen fuldender den danske trup på 1500 meter.

- Overordnet er det ikke vores vigtigste mesterskab i år, og derfor har en del af vores EM- og OL-håb valgt at prioritere anderledes i år, og derfor er vi godt tilfredse med at have fem til start, selv om vi har flere med kvalitet til at være med.

- Måske lige på nær Mette Graversgaard har alle haft gode indendørssæsoner med blandt andet friske rekorder, så jeg vil ikke blive overrasket, hvis en eller flere laver gode resultater i form af rekorder eller god placering i forhold til seedning.

- Det er formstærke atleter, og fokus er på at give dem gode konkurrencer, men vi snakker hverken finaler eller medaljer i denne omgang, lyder det fra Mikkel Larsen.

Mesterskabet afholdes fra 1. til 3. marts, få dage før det vitale årsmøde i Odense.

- Det er med stor spænding, vi afventer, hvad vores klubber og bagland kommer frem til, siger elitechefen.

/ritzau/