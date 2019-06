»Jeg tror godt, folk kan lide at se, at lige så fancy og skørt et liv, det kan være, er der ikke noget, jeg sætter mere pris på end at komme til Herning og få en træstamme.«

Sådan lyder det fra Theresa Kofoed Jørgensen.

Hun er blogger, instagrammer og aktuel i TV 2 Zulu-serien ‘Kærester med landsholdet’. Et program, hun er med i, for at vise hvem hun er, og at alt ikke er glitter og glamour.

»Vi er egentlig super normale alle tre. Vi arbejder alle hårdt for at få vores egne interesser og drømme ud i livet. Jeg ved ikke, hvor mange der kendte til den side før,« siger Theresa Kofoed Jørgensen til B.T..

Det er ikke bare en dans på roser. Man misser mange ting. Theresa Kofoed Jørgensen om livet med en fodboldspiller

For hende er det vigtigt at være sin egen og ikke kun ‘landsholdsspilleren Nicolai Jørgensens kone’. Det er hun stolt af at være. Men hun vil også sætte sit eget præg, have en stemme og dele det, hun synes er spændende.

Dels i programmet men også på de sociale medier, som hun lever af sammen med sin blog Meettheresa, der blandt andet handler meget om rejser. Den startede hun sidste år efter at have gjort sin bachelor færdig og skulle finde ud af, hvad hun skulle.

»Det er hele tiden på lånt tid. På den måde er det svært, hvis jeg skulle satse på at finde et nyt job, hvert sted vi kom. Jeg sætter en stor ære i at engagere mig og arbejde mig op, så det er faktisk svært at få til at gå op,« fortæller 26-årige Theresa Kofoed Jørgensen med henvisning til, at Nicolai Jørgensens fodboldkarriere dikterer, hvor parret bor og hvor længe.

Den største støtte

Tanken om en blog kom, da hun sad derhjemme alene en december-aften, og indtil videre er det gået godt.

Det har været vigtigt for hende at starte noget, hun kunne gøre til en forretning - og samtidig inspirere andre med.

»Det er pludselig blevet en styrke, når vi måske skal flytte til et andet land engang. At det er noget, jeg kan tage med mig. Så laver jeg en masse den lørdag, jeg er alene, eller når Nico ikke er hjemme. Så har jeg nogenlunde mulighed for at rykke det rundt, så vi kan se hinanden,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

Er der et ‘clash’, beslutter hun, om hun kommer til noget eller ej, for ‘han kan jo ikke bare melde fra til en fodboldkamp.’

Ligesom hun støtter sin mand i sporten, er han hendes største støtte i den voksende karriere.

Nicolai Jørgensen og Theresa Kofoed Jørgensen ved Fodboldfondens Velgørenhedsgalla den 2. juni. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicolai Jørgensen og Theresa Kofoed Jørgensen ved Fodboldfondens Velgørenhedsgalla den 2. juni. Foto: Nils Meilvang

»Hver gang jeg tvivler på mig selv og har dårlige dage ligesom alle andre, er han den største styrke for mig og bærer mig frem. Han er så cool, hvad det angår,« siger Theresa Kofoed Jørgensen om sin mand, som hun blev gift med i 2017.

I efteråret 2018 fik hun eksempelvis tilbudt en tur til Kina. En stor mulighed, som dog betød, at parret ikke ville se hinanden en måned.

»Jeg vil jo gerne bruge mit liv med ham, så det var vildt. Men der var det ham, der bakkede enormt meget op og sagde, jeg skulle gøre det. På den måde er han en enorm styrke i mit arbejde. Det var selvfølgelig lang tid og hårdt ikke at se hinanden, og det ved jeg ikke, om jeg gør igen, men med sådan nogle ting er han god til at bakke op og modsat. Vi er gode for hinanden og spænder ikke ben,« siger Theresa Kofoed Jørgensen, som nævner Kina-turen, som noget af det, hun er mest stolt af at have opnået.

'Det er meget sårbart'

Generelt betyder hendes job meget for hende. Blandt andet fordi det giver en ro at have noget, uanset hvor i verden parret ender.

»Jeg har altid haft enormt meget energi og drive. Jeg vil gerne nå mine egne ting. Jeg kan måske læse en kandidat engang, men lige nu har jeg så travlt. Det er en totalt fed situation at være i. Det har givet mig en ro, at jeg har mit, uanset hvor vi er. Det ville stresse mig rigtig meget, hvis jeg ikke havde det,« siger Theresa Kofoed Jørgensen, der også har fået et stort netværk.

Både af at bo i Rotterdam og af de mange rejser, som hun deler glimt fra på sine sociale medier.

Det er dog ikke kun Kina, Holland eller et helt tredje land, der fylder.

Hun viser mange billeder fra sit liv. Det samme gælder i tv-programmet, som hun er glad for, er blevet taget så godt imod.

Vis dette opslag på Instagram Macau updates on the blog tonight Et opslag delt af THERESA KOFOED JØRGENSEN (@theresakofoed) den 13. Feb, 2019 kl. 6.31 PST

»Det er meget sårbart. Det er jo ens liv, man deler. Det kan godt være, jeg lever af det på Instagram, men det er bare en lille del af det. Jeg får lov at åbne lidt op, og det er dejligt at mærke, folk kan lide, man også er ærlig om det, der ikke er fedt,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

Det har været nyt at lade et kamerahold blive lukket så tæt ind på livet af hende.

»Jeg synes især sæson et var grænseoverskridende også at skulle filme. Man er enormt sårbar. Hvis nu det blev klippet på en måde, der slet ikke var mig, ville det være rigtig hårdt at blive udstillet. Men jeg kan kende mig selv igennem det hele. De har lavet et super cool og reelt program,« siger Theresa Kofoed Jørgensen om ‘Kærester med landsholdet’.

Hun er efterhånden blevet en offentlig person. Noget, der for hende kun har givet positiv respons, og hun er blevet mødt med stor respekt. Både for sit arbejde, og livet hun lever, hvor fodbold styrer dele af kalenderen.

»Det er ikke bare en dans på roser. Man misser mange ting. Jeg kan ikke huske, en familiefødselsdag Nicolai har været med til nærmest nogensinde. Vi har været sammen i over fem år nu. Han var der ikke, da jeg blev bachelor, han var der ikke til sin søsters bryllup.«

»Jeg har også misset nogle ting, hvor det virkelig er hårdt. Ting, man tager for givet, og som betyder meget,« siger Theresa Kofoed Jørgensen, der ikke er bange for at vise de svære ting frem.

Balancen i hvad hun deler er kommet med tiden. Hun viser aldrig noget, hun ikke har lyst til og følger sin mavefornemmelse. Soveværelset og garderoben er for eksempel for privat. Det samme gælder familien, som hun heller ikke filmer så meget.

Omvendt føler hun sig tilpas i at dele sit liv - både rejsebilleder men også de små glimt og øjeblikke, og hun er glad for at få vist, der er en strategi bag det hun deler, uanset om det er en rejse, et samarbejde eller et billede på Instagram. Personligt har hun også fundet balancen i at gå fra et ‘almindeligt’ liv til et i offentlighedens søgelys.

»Jeg har det bedste eksempel at kigge på i Nicolai. Han er så nede på jorden og så oprigtig. Når jeg ser ham, i alt hvad han gør, kigger jeg og tænker, jeg også vil være sådan. Han er enormt ydmyg, og vi er begge velopdragne. Det går jeg meget op i - og at man skal møde folk i øjenhøjde,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

Kræver at være lykkelig selv

Balancen i det travle liv er straks værre. Ingen uger er ens, og det er svært at planlægge. Noget der kan være lidt hårdt for en, der har været projektleder og koordinator, griner hun. Men de har fundet en måde at navigere i det, og samtidig giver det også noget.

Lige så vel som hun elsker struktur, har Theresa Kofoed Jørgensen også altid været eventyrlysten. Det liv hun lever har givet mange oplevelser, hun aldrig havde fået med et almindeligt ni-til-fire-job. Og hun er glad for, hun altid kan sætte sig med arbejdet, hvis fodbolden pludselig forpurrer planerne.

»Jeg tror, det betyder hele mit ægteskab. Hvis jeg var tvunget til at trille tommelfingre og vente på, han kom hjem hver dag, ville jeg ikke være nogen god kone. Jeg ville ikke være en fed veninde, og jeg ville ikke være mig selv,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

At have sit eget giver hende overskud, og det betyder meget. Hun vil ikke bare være en afventende ‘fodboldkone’.

»Jeg kræver måske lidt mere end det. Jeg kræver at være lykkelig selv, og det synes jeg ikke er at kræve for meget,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

Hun kunne aldrig drømme om at klandre sin mand for at have svært ved at sidde i Rotterdam. Det har været en regel fra dag et, understreger hun.

»Jeg har valgt denne her mand og det her liv. Så er det mit eget ansvar at være glad. Det ansvar kræver, jeg får nogle skøre ideer og tager til Kina tre uger, men han elsker mig for det. Og hvis man ikke er glad i det man gør, skal man lave noget andet. Man har et ansvar overfor sig selv,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

Theresa Kofoed kunne desuden afsløre en stor nyhed tidligere på ugen. Hun er gravid med sit og Nicolai Jørgensens første barn, der kommer til verden senere på året. Det kan du læse mere om her.