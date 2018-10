For tre uger siden troede Adbi Hakin Ulad ikke, at han ville blive klar til Eremitageløbet.

Men miraklernes tid er åbenbart ikke forbi. Og i Eremitageløbets 50 års jubilæumsfest i Dyrehaven vandt han sin femte sejr.

Hans vindertid blev så fornem som 40.07, og han triumferede i den smukke, solbeskinnede skov med en margin på 1.21 minutter til Marcus Rønn fra Blovstrød Løverne.

»En dejlig dag. Jeg elsker at løbe i Dyrehaven. Jeg kender jo ruten. Det er lige mit terræn. Omstændighederne taget i betragtning er jeg meget tilfreds med mit løb,« siger en storsmilende Adbi Hakin Ulad.

Eremitageløbet løbes i Dyrehaven nord for København for 50. gang. Det 13, 3 kilometer lange Eremitageløb er verdens ældste motionsløb. Søndag d. 7. oktober 2018 Foto: Nils Meilvang Vis mere Eremitageløbet løbes i Dyrehaven nord for København for 50. gang. Det 13, 3 kilometer lange Eremitageløb er verdens ældste motionsløb. Søndag d. 7. oktober 2018 Foto: Nils Meilvang

»Jeg mærkede ikke noget til bentøjet og løb mit eget løb. Selvfølgelig løb jeg for at vinde, men det vigtigste var, at jeg føler mig fit for fight efter min skade i EM-maratonløbet.«

Adbi Hakin Ulad udgik 12. august i Berlin efter 28 kilometer med en fiberskade i læggen. Samme skade som på halvmaraton i marts i Valencia. Dengang kostede den ti ugers pause.

»Du skal jeg træne mig stille og roligt op og koncentrere mig om at holde mig skadesfri. Sammen med min træner, Leo Madsen, skal jeg nu i gang med at planlægge den kommende sæson,« siger han.

»Men én ting ligger fast. Jeg er også med i Eremitageløbet næste år. Det vil jeg ikke undvære.«

I målet blev han modtaget af den tidligere verdensstjerne på 800 meter, Wilson Kipketer, som var imponeret over Adbi Hakin Ulads præstation.

»Adbi har et stort potentiale. Han hat fået større rutine, selvtillid og forståelse. Jeg er ikke i tvivl om, at han går nogle store sæsoner i møde. Han løb jo også fremragende, inden skaden tvang ham til at udgå i EM,« siger Wilson Kipketer.

Marcus Rønn blev en glad toer i tiden 41.28 med et forspring på 13 sekunder til Christian Okkels.

»Jeg håbede på en top seks-placering, så jeg er mere end lykkelig. Det var en fed oplevelse, og jeg havde en god følelse,« siger Marcus Rønn i sit tiende Eremitageløb.

Også Christian Okkels overgik sig selv i sin fjerde start i nationalskoven.

»En stor forløsning. Alt gik op i en højere enhed i et fantastisk vejr. Det er en uhyggelig hård rute, men så meget desto større er glæden over resultatet,« siger han.