Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er langt fra noget, som man ser hver dag.

Men en rugbyfan stjal i den grad rampelyset under lørdagens testkamp mellem Australien og England.

I løbet af anden halvleg klatrede en fan angiveligt op på en af storskærmene og hoppede over på taget af O'Reilly tribunen og urinerede ned. Det skriver det australske medie news.com.au.

Optagelser af manden dukkede op senere på aftenen, hvor det netop ser ud til, at han tisser fra kanten af ​​taget og ned.

Af videoen, som du kan se lidt længere nede, fremgår det ikke om han urinerer på de andre fans.

NSW Police bekræfter til news.com.au, at en 31-årig mand blev anholdt og ført til Surry Hills politistation efter hændelsen.

@henry_dickson08 Nahhh

»Omkring kl. 21.20 i aftes (lørdag den 16. juli 2022) var en mand på et sportsstadion i Moore Park, da han angiveligt klatrede op på toppen af ​​en resultattavle på stadion og op på taget af en tilskuerplads. Betjente tilknyttet Surry Hills Police Area Command og Police Rescue deltog og fjernede sikkert manden kort tid senere, før han blev anholdt,« lyder det.

»Den 31-årige mand blev ført til Surry Hills politistation, hvor han blev sigtet for at have opført sig krænkende på/nær et offentligt sted og klatre på bygninger uden godkendelse.«

Manden fik en betinget kaution og skal møde op i Downing Center Local Court mandag den 25. juli.

En talsmand bekræfter, at manden ville modtage en toårig karantæne for at vise sig stadion.