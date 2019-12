DIF og Team Danmark er godt tilfredse med 2019, der bød på 119 medaljer til danske atleter.

Danmark fik flere verdens- og europamestre i 2019, hvor det i alt blev til 119 medaljer ved VM, EM og European Games.

Det viser en optælling fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Medaljehøsten lover godt forud for næste års OL i Tokyo, hvor dansk idræt skal forsøge at leve op til indsatsen i Rio i 2016, hvor det blev til 15 danske medaljer.

Det mener chef de mission for den danske OL-delegation Søren Simonsen.

- Jeg ser fortrøstningsfuldt frem mod OL i Tokyo 2020, for vi har mange spændende navne, som præsterer flot, når der afholdes VM'er.

- Man kan dog ikke sætte lighedstegn mellem VM og OL, for OL er en større scene end et VM, og presset og konkurrencen er større, siger han til DIF's hjemmeside.

Det blev til 43 guld-, 31 sølv- og 45 bronzemedaljer for danske atleter i det forgangne år.

Da eliteidrætten bevæger sig i fireårige cyklusser, så bliver 2019 sammenlignet med 2015.

I 2015 vandt danske eliteidrætsudøvere tre medaljer mere end i 2019 - altså 122. Det er dog blevet til flere guldmedaljer i år.

Hos eliteidrætsorganisationen Team Danmark kan direktør Lone Hansen også gøre status over det, hun kalder "et stærkt dansk sportsår".

Team Danmark har registeret 49 EM-og VM-medaljer til de atleter, som organisationen støtter. Det er blevet til 12 danske VM-medaljer i de sommerolympiske discipliner, hvilket er det samme som i 2015.

I løbet af året vandt håndboldherrerne, cykelrytteren Mads Pedersen og Anne-Marie Rindom i sejlsport alle VM-guld.

- Vi ligger nummer 21 på nationsranglisten over alle nationer, når vi måler på medaljer i sommerolympiske discipliner. Det kan Danmark godt tillade sig at være stolt over, siger Lone Hansen til Team Danmarks hjemmeside.

Hun er dog bekymret over et fald i top-8-placeringerne fra 27 i 2015 til 21 i 2019.

- Det er bekymrende, for det kan være et tegn på, at det generelle niveau er faldende.

- Omvendt var der i 2018 flere top-8-placeringer end i 2014, så det vil være forkert at male et meget dystert billede for dansk eliteidræt, mener Lone Hansen.

2019 bød også på drama i dansk svømning, hvor flere svømmere i en DR-dokumentar fortalte om brutale trænere og offentlige vejninger frem til 2012.

- Det er vigtigt for dansk eliteidræt, at historierne kommer frem i lyset, og jeg vil gerne rose de atleter, der har delt deres historier. Det har krævet mod.

- Historierne viser, hvor vigtigt det er, at vi insisterer på en ansvarlig model, hvor medaljer ikke skal jagtes for enhver pris, siger Lone Hansen.

En rapport fra Kammeradvokaten omkring forholdene i dansk svømning vil blive fremlagt i begyndelsen af 2020.

Næste års OL i Tokyo afholdes fra 24. juli til 9. august.

