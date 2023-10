Få kender den røde port i Hjortekær bedre end Sverre Patursson Vange. I titusindvis af gange har han løbet gennem den og ind i skoven.

Hele sit liv har den 52-årige civilingeniør boet 2-300 meter fra Dyrehaven. Med Danmarks smukkeste skov i baghaven.

»Jeg føler mig privilegeret. Jeg elsker skoven, har løbet rundt i den altid og deltaget i Eremitageløbet, siden jeg var ti år,« siger han.

I 41 år har han gennemført verdens ældste motionsløb, og tiden for de klassiske 13,3 kilometer har stort set altid været under en time. I år blev den 58.54.

Sverre Vange ved den røde port i Hjortekær. Næppe mange har løbet flere kilometer i Dyrehaven end ham. Foto: Peter Fredberg Vis mere Sverre Vange ved den røde port i Hjortekær. Næppe mange har løbet flere kilometer i Dyrehaven end ham. Foto: Peter Fredberg

Sverre Vange er indbegrebet af en eremitageløber. Og kåringen af ”Årets mandlige Eremitageløber” lå lige for.

»At jeg blev Eremitageløber, kan jeg takke min far for. Han deltog første gang i 1970 og var med indtil sin død i 2003,« siger Sverre Vange.

»Min far løb hver dag efter arbejdstid, og når vi var på ferie, var løbeskoene altid med. Jeg husker, da vi løb i Central Park i New York. Min far var en stor inspiration for mig. Og den hyggelige tradition med frokost hjemme på Skovsvinget efter Eremitageløbet har jeg ført videre. Nu med en ny generation.«

Sverre Vange løber tre-fire gange om ugen i Dyrehaven. Hver tirsdag med den tidligere danske mester på 800 meter, Jakob Møller-Jensen.

Sverre Vange løb i år sit Eremitageløb nr. 41. Her er han med startnummer 1525 efter knap elleve kilometer med slottet i baggrunden i 1991. Foto: Scanpix Vis mere Sverre Vange løb i år sit Eremitageløb nr. 41. Her er han med startnummer 1525 efter knap elleve kilometer med slottet i baggrunden i 1991. Foto: Scanpix

De to Trongården-atleter var i 1993-94 på universitetsophold i USA, hvor Sverre Vange sprang 5,30 meter i stangspring i Austin, Texas. Et resultat, der giver ham en femteplads på alle tiders danske rangliste. Fire gange blev han DM-sølvvinder i første halvdel af 90erne, alle gange slået af Martin Voss.

Jakob Møller-Jensen indstillede Sverre Vange til prisen som årets E-løber med ordene:

»Der kan ikke være mange, der har løbet flere kilometer end Sverre i Dyrehaven.«

Også uden for portene så man Sverre Vange løbe deruda´. Han var 14 år, da han løb Copenhagen Marathon på tre timer og 13 minutter. I øvrigt hans eneste maraton.

”Årets kvindelige Eremitageløber”, 44-årige Katharina Povlsen fra Tuse Næs ved Holbæk, blev omtalt på bt.dk i fredags. Hun kom i 2016 ud for en dramatisk ulykke i badeværelset, men kæmpede sig tilbage efter alvorlige skader og deltog i år i sit tiende Eremitageløb i træk.

B.T. har kåret årets E-løbere siden 1985, og Katharina Povlsen og Sverre Vange får begge et gavekort fra Eremitageløbets sponsor, Kaiser Sport, på 2.500 kroner og et indrammet diplom.

E-løbsarrangørerne Københavns Idrætsforening og Københavns Skiklub inviterer søndag 6. oktober 2024 til det 55. Eremitageløb i nationalskoven. Læs mere om efterårets motionsfest her.