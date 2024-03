Aalborg Pirates er tæt på at have sikret førstepladsen efter sejr i Esbjerg. Herning slog Frederikshavn.

Aalborg Pirates er yderst tæt på at have vundet grundspillet i Metal Ligaen.

Tirsdag aften tog nordjyderne en nøglesejr ude over Esbjerg Energy. Med cirka fem minutter tilbage af den tætte kamp scorede canadieren Pierre-Olivier Morin det afgørende mål til 2-1.

Der var ligeledes canadisk aftryk på Aalborgs første scoring, som blev sat ind af Tommy Giroux i første periode. Frederik Bjerrum udlignede for Esbjerg i anden periode, men det rakte ikke til et point for rækkens nummer fire.

Selv hvis alle konkurrenter gør rent bord, skal aalborgenserne blot hente fire point i sine sidste fire grundspilskampe for med sikkerhed at slutte på førstepladsen.

Grundspilssejren er vigtig, idet den giver hjemmebanefordel i alle de slutspilsserier, der måtte ende i en syvende og afgørende kamp.

Herning Blue Fox er den nærmeste forfølger i tabellen, efter at midtjyderne tirsdag med lidt besvær slog bundproppen Frederikshavn White Hawks.

De nordjyske gæster førte ellers 3-2 i Herning før sidste periode, men hjemmeholdet kom stærkt tilbage og vandt 5-3.

/ritzau/