Jens Nielsen har fået et tilbud fra en svensk klub, og derfor stopper han som træner i Aalborg Pirates.

Jens Nielsen blev i januar hyret som træner i Aalborg Pirates, men allerede nu er han fortid i ishockeyklubben.

Onsdag oplyser nordjyderne, at Jens Nielsen efter eget ønske har fået ophævet den kontrakt, der ellers også gjaldt i den kommende sæson.

Og det er der en helt særlig årsag til.

- Jens har fået et tilbud om at blive assistenttræner i Sverige for en SHL-klub, og lige som når vores spillere en gang imellem får et tilbud fra de helt store ligaer og klubber, ønsker vi naturligvis ikke at stå i vejen, siger sportschef Ronny Larsen til klubbens hjemmeside.

Senere onsdag er det kommet frem, at det er Malmö Redhawks, der har slået kløerne i den danske træner.

Jens Nielsen blev hyret til jobbet i Aalborg, efter at klubben fyrede Garth Murray i januar.

- Jeg er faktisk ked af at forlade Pirates, for jeg trives perfekt i Aalborg, men det her er en chance, jeg ikke kan sige nej til, siger Jens Nielsen.

Han nåede 24 kampe som træner for Aalborg Pirates, som efter to mesterskaber i træk måtte overlade tronen til Sønderjyske i den nyligt afsluttede sæson.

Selv måtte Aalborg tage til takke med bronzemedaljer.

