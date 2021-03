DM-ugen skal afvikles i 2022 og 2023 i Aalborg, er det blevet besluttet. Det er formelt vedtaget i kommunen.

Aalborg skulle have været vært for den første udgave af DM-ugen i år, men begivenheden blev sidste år udskudt på grund af coronapandemien.

Det nye koncept samler danmarksmesterskaberne i en række sportsgrene i den samme uge. Der er tale om historiens første DM-uge, hvor der skal uddeles over 100 medaljesæt i mere end 25 idrætsgrene.

Udskydelsen af DM-ugen til 2022 skyldes de mange sportsbegivenheder, som løber af stablen i år, og som er udskudt fra sidste år. Det gælder blandt andet EM i fodbold samt OL.

Derfor blev DM-ugen udskudt til 2022, så det hele ikke afvikles samme år. Datoen for DM-ugen er sat til dagene fra 21. juni til 27. juni næste år.

Og Aalborg bliver vært for ikke bare DM-ugen til næste år, men også i 2023.

Det har Aalborg Kommunes byråd formelt vedtaget. Desuden vil kommunen bakke værtskabet op med en pose penge, oplyser Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Aalborg har været et naturligt ønske for os som vært for danmarkshistoriens første DM-uge, siger Niels Nygaard til forbundets hjemmeside.

- Vi er derfor glade for, at vi har papir på hinanden, og at Aalborg ikke blot ligger gulv, asfalt og vand til en lang række af DIF-idrættens DM'er, men også bakker økonomisk op, så vi kan udvikle og afholde en sportsfest, siger han.

Programmet for DM-ugen ligger ikke endeligt fast, men der forventes deltagelse fra omkring 25 af DIF's specialforbund herunder atletik, tennis og en række kampsportsdiscipliner.

Et af de mere populære danmarksmesterskaber forventes at blive landevejscykling for mænd.

Få dage efter DM-ugens afslutning skydes Tour de France i gang i Danmark, og her vil man finde ud af, hvem der skal køre i dannebrogstrøjen under verdens største etapeløb.

Martin Elleberg Petersen, direktør i Danmarks Cykle Union (DCU) ser frem til en rute med start og mål i midten af Aalborg.

- At deltage i så stort et idrætsevent ser vi også som et udstillingsvindue for dansk cykling, og vi er ikke i tvivl om, at DM-ugen i Aalborg bliver en succes.

- Værtsbyen har jo tidligere lagt asfalt til store cykelløb, og med Tour de France-starten umiddelbart efter DM-ugens afslutning, så glæder vi os især til at kåre en ny danmarksmester i landevejscykling, siger han.

/ritzau/