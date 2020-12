'Kære politikere: Lukkede ridehaller kan risikere at sætte både hestevelfærden og sikkerheden i ridesporten over styr.'

Sådan indleder Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund, sit brev til politikerne, efter at de nye regler omkring nedlukning af ridehaller trådte i kraft onsdag.

Her er 38 kommuner berørt af restriktionerne, og det påvirker mange ryttere, der nu ikke kan motionere deres heste forsvarligt.

Over for B.T. uddyber Ulf Helgstrand, at ridesporten selvfølgelig er solidarisk i bekæmpelsen af coronavirus, men at hesteejerne også har et ansvar over for deres heste:

»Heste er ligesom atleter, og de kan ikke tåle bare at stå stille. Det er ikke alle, der har mulighed for at træne udendørs, og man kan ikke bare putte hestene ind i skabet og så vente, til coronaen er gået over. De kan ikke bare gemmes væk og så tages frem igen, når man er klar til at ride igen.«

»At man kun er 10 i et ridehus, det synes jeg, er fint nok, og det skal selvfølgelig overholdes. Et ridehus er jo ikke isoleret, og der er god udluftning, så det er jo egentlig bare et tag over hovedet. Det gør jo, at bunden ikke fryser og dermed er sikker for hesten at gå i, så den ikke kommer til skade,« siger han og fortsætter:

»Det handler om, at vi er solidariske, og at vi sikkerhedsmæssigt bliver nødt til at kunne lufte vores heste. Vi står jo i den særlige situation, at vi står med nogle levende væsner, vi ikke bare kan gemme væk.«

»Jo mindre motion de får, når de er vant til at blive motioneret, jo mere kan de blive uberegnelige, og så kan man komme til skade,« fortæller Ulf Helgstrand til B.T.

I sit brev til politikerne skriver Ulf Helgstrand, at ridehaller ikke kan betragtes som en almindelig idrætshal:

'Betragt ridehaller som udendørsfaciliteter og lad dem blive holdt åbne. Alternativet bliver i værste fald forringet hestevelfærd samt stigning i ridesportsulykker, og det er det sidste, vi har brug for, når fokus bør være på at bidrage til at mindske smitten med covid-19.'

Ulf Helgstrand lægger både over for B.T. og i sit brev til politikerne vægt på, at heste har brug for motion. Både for at de ikke bliver syge, men også så de ikke gør skade på de mennesker, der skal håndtere dem:

'Heste, der ikke motioneres regelmæssigt, eller hvor mængden af motion ændres inden for en kortere periode, har en væsentligt forhøjet risiko for sygdomme, herunder alvorlige mave-tarm-problemer og kolik, der i værste fald kan have en dødelig udgang.'

'Derudover kan de ende med at gøre skade på sig selv, andre heste eller de mennesker, der håndterer dem, fordi de ikke får forbrugt den energi, de er vant til, eller fordi de ikke er vant til at blive trænet udendørs og derfor har uhensigtsmæssige reaktioner på ting omkring dem. Dermed er sikkerheden forringet, og det er et alvorligt problem, når vi i forvejen håndterer dyr på gennemsnitligt 400-600 kg.'

Til slut skriver Ulf Helgstrand, at der selvfølgelig stadig skal tages hensyn til den stigende coronasmitte:

'I ridesporten ønsker vi naturligvis fortsat at bidrage aktivt til at mindske coronasmitten i samfundet, og alle rideklubber er særdeles opmærksomme på både forsamlingsforbud samt på at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til afstand, brug af mundbind, afspritning af kontaktflader mv.'

'Det er derfor vores håb, at I som politikere vil give os en håndsrækning i form af at give ridehallerne 'udendørsstatus', så vi kan sikre både hestevelfærden og sikkerheden i ridesporten.'

