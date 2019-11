90-årige Finn Kristiansen stod i et lokalt supermarked i Ulfborg i Vestjylland og blev noget overrasket over opkaldet.

B.T. ringede for at fortælle, at han i sit 30. Eremitageløb var kåret som årets motionist.

»Jeg står med den samme følelse, som da jeg som 67-årig løb i mål i mit første maraton. Jeg svæver,« var hans første reaktion.

Den glade og overrumplede eremitageløber betalte ved kassen, og samtalen fortsatte, da han var kommet hjem.

»Det må jeg sige. En fantastisk nyhed. Jeg elsker Eremitageløbet og Dyrehaven og er stolt af den fine titel,« siger han.

»E-dagen er en af årets store dage, og løbet betyder mere for mig end nogensinde, fordi det er hele familiens løb,« siger han.

I år deltog han sammen med sin datter Kitte, tre børnebørn og to oldebørn. Det var tredje gang, 'Team FUT' var repræsenteret med fire generationer.

I alt 15 familiemedlemmer deltog med 13-årige Frederik som den yngste.

Årets motionist, Finn ”FUT” Kristiansen (startnummer 9529) deltog sammen med sin datter Kitte, tre børnebørn og to oldebørn. MARTIN SYLVEST Vis mere Årets motionist, Finn ”FUT” Kristiansen (startnummer 9529) deltog sammen med sin datter Kitte, tre børnebørn og to oldebørn. MARTIN SYLVEST

Navnet FUT stammer fra dengang, Finn Kristiansen var ansat i søværnet og underviste i fysisk uddannelse og træning.

Årets E-løber kommer fra Sjælland og har i en årrække boet i det vestjyske. Først i Thorsminde mellem Vesterhavet og Nissum Fjord og de sidste to år i Ulfborg. Når han tager turen tværs gennem landet til Dyrehaven, kombineres den med familiebesøg hos barnebarnet Thomas Mørk i Køge.

Finn FUT var med sine 90 år den ældste af de 9.275 løbere, som 6. oktober gennemførte det 51. Eremitageløb.

»Jeg fik mange klap på ryggen og glade tilråb. Jeg nød det og håber, at jeg også er frisk næste år. Det er jo ikke noget, man kan tage for givet. For nogle år siden troede jeg, at det var slut med E-løb,« siger han.

Sammen med 'Årets Talent/Eliteløber', supertalentet Joel Ibler Lillesø, hyldes han på Berlingske og får B.T.s sølvfad overrakt af chefredaktør Michael Dyrby.