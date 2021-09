Den 26. september vender det populære motionsløb 'HCA Marathon' tilbage i Odense, efter løbet sidste år måtte udskydes grundet coronarestriktioner.

Og omkring 50 løbere tilmelder sig i øjeblikket løbet om dagen.

»Vi tror på 4.000 deltagere i år. Vi får omkring 50 nye løbere om dagen i øjeblikket, og vi modtager normalt mange tilmeldinger i de sidste dage frem mod løbsdagen især på 10 kilometer og til børneløbet,« siger løbsdirektør Erik Mogensen i en pressemeddelelse.

Lige nu har omkring 3.600 personer tilmeldt sig løbet, der tiltrækker store løbere fra både Danmark og resten af verden. Og løbet bliver i år afviklet for 21. gang, efter det i 2020 måtte udskydes.

For 4. gang i træk har man som løber også mulighed for at begive sig ud på en lidt kortere distance end den klassiske maratondistance på 42,195 kilometer.

Man kan nemlig også løbe et halvmaraton på 21,1 kilometer eller løbe 10 kilometer.

»De 10 kilometer er et godt tilbud for de motionister, som måske har løbet 5 kilometer tidligere, og som nu vil prøve sig af på en lidt længere distance. Samtidig er det en god mulighed for ar blive en del af løbernes fest, hvor det hele kulminerer i Odense Idrætspark,« siger Erik Mogensen.

Sidst HCA Marathon blev afviklet var i 2019. Foto: Flemming Wedell/ HCA Marathon. Vis mere Sidst HCA Marathon blev afviklet var i 2019. Foto: Flemming Wedell/ HCA Marathon.

For de yngste i familien er der også rig mulighed for at få luftet løbeskoene i det fri.

Hvert år siden det første HCA Marathon blev afholdt i år 2000, har der nemlig også været et børneløb.

»Der plejer at være en fin stemning, når de mange børn løber afsted og senere kommer i mål samme sted som de voksne,« siger Erik Mogensen.

Børneløbet, der også går under navnet MiniMarathon, starter klokken 14, mens de resterende ruter alle sammen bliver skudt i gang klokken 10.