Til daglig er Milan Hansen en helt almindelig familiefar og revisor. Men efter arbejde bliver der uddelt tørre tæsk, og lørdag kæmper han sin først professionelle MMA-kamp.

Se og hør Milan fortælle om livet som MMA-kæmper i videoen over artiklen.

40-årige Milan Hansen bor på Frederiksberg med sin hustru og deres tre børn. Han har et helt almindeligt arbejde som intern revisor for en større virksomhed.

Men hans fritidsinteresse er lige så opsigtsvækkende som resten af hans tilværelse er normal: Han dyrker den brutale kampsport mixed martial arts (MMA).

Milan har dyrket judo siden barndommen og MMA i de seneste 10 år, og han er blevet så god, at han lørdag aften har sin første kamp i de professionelle rækker. Det sker til det store stævne Danish MMA Night i Brøndbyhallen, hvor blandt andre den tidligere olympiske sølvvinder i brydning, Mark O. Madsen, også er på kortet.

Milan Hansens voldsomme hobby er blevet køligt modtaget på hjemmefronten, hvor hans kone har svært ved at synes om, at han får tæsk på regelmæssig basis. Til gengæld synes kollegerne, det er sjovt, når han kommer på arbejde med et blot øje.

