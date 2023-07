Træningen var hans liv.

Nu er den også blevet hans død.

Den kun 33-årige Justyn Vicky var personlig træner og fitness-influencer med mere end 33.000 følgere på Instagram.

15. juli var han som så mange gange før nede og træne i The Paradise Bali Gym i Sanur, da det gik galt.

Det skriver Daily Mail.

Med 210 kilo på vægtstangen, gjorde han sig klar til at udføre et squat, men noget gik grueligt galt. Da han forsøgte at komme helt op med vægtstangen på ryggen, faldt han i stedet pludselig sammen på gulvet. Stangen fulgte efter og ramte ham med stor kraft på nakken.

Han blev straks hastet på hospitalet. Her konstaterede man, at han havde brækket nakken og fået kritiske tryk på nervebanerne til hjertet og lungerne. Kirurgerne gik straks i gang med at operere, men den unge mands liv stod ikke til at redde.

Justyn Vicky træningscenter, The Paradise Bali Gym, har skrevet en lang hyldesttekst til ham.

'Du vil leve videre gennem de utallige liv, du har påvirket, de transformationer, du har inspireret til, og den kærlighed og passion, du tilførte hvert øjeblik, vi tilbragte sammen. Hvil i fred, kære ven. Du vil for altid forblive i vores hjerter,' skriver de.