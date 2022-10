Lyt til artiklen

En tragedie har ramt wrestler-verden.

Den tidligere WWE-stjerne Sara Lee er fundet død. Hun blev 30 år.

Det skriver flere medier herunder The Sun.

Dødsårsagen er fortsat ukendt.

Dette sker bare få dage efter hun lavede et opslag på de sociale medier, hvor hun skrev, at hun var i bedring efter længere tids sygdom.

Hendes mor bekræftede nyheden på Facebook.

»Det er med tungt hjerte, vi deler nyheden om, at vores Sarah Weston er gået for at være sammen med Jesus. Vi er alle i chok. Vi beder alle om at være respektfulde og lade vores familie sørge.«

Den tidligere WWE-stjerne var gift med tidligere WWE-kollega Westin Blake, rigtige navn Cory Weston, og havde to børn med ham.

Lee blev berømt i sæsonen 2015/16 af reality-tv-programmet Tough Enough. Deltagerne skulle deltage i professionel wrestlingtræning og konkurrere om en kontrakt med WWE, som gik til vinderen af ​​showet.

Efter at hun vandt og modtog kontrakten fra WWE, sluttede hun sig til WWE's udviklingsbrand NXT, og hun arbejdede på en række begivenheder.