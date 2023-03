Lyt til artiklen

Den russiske freestyle-skihopper Pavel Krotov er død i en alder af bare 30 år.

Krotov mistede livet natten til 25. marts, da han blev ramt af en pludselig hjerneblødning.

Det fortæller landstræner Alexander Pongilsky til nyhedsbureuaet Ria Novosti.

Pavel Krotov deltog ved vinter-OL både i Sotji i 2014 og i Pyeongchang i 2018.

Den russiske freestyle-skihopper var også med til at vinde guld i holdkonkurrencen ved VM i Idre, Sverige i 2021. Her vandt han også VM-bronze i en individuel konkurrence.

»Mange husker Pavel som et venligt og modigt menneske. Vi udtrykker vores dybeste sorg og kondolencer til Pavels familie, venner og kolleger,« skriver det russiske freestyleforbund i en pressemeddelelse.

Pavel Krotov nåede at stille op i 46 World Cup-konkurrencer. Her vandt han to af slagsen.

Det Internationale Skiforbund (FIS) har også udtrykt deres medfølelse efter det tragiske dødsfald på forbundets hjemmeside.

»Mange husker Pavel som en venlig, sympatisk og modig person. Vi sender vores dybeste og oprigtige kondolencer til familien, slægtninge og kolleger til Pavel Krotov.«