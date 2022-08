Lyt til artiklen

Hun blev blot 26 år gammel.

Alligevel nåede franske Adèle Milloz at vinde prominente titler som verdens- og europamesterskabet inden for alpin bjergbestigning.

Det fortæller L'Equipe blandt mange andre medier.

Hun var tæt på at nå sit mål om at uddanne sig til bjergguide på National School of Skiing and Mountaineering (ENSA) i Chamonix.

#Disparition Émotion suite au décès en montagne d'Adèle Milloz, championne de ski alpinisme. De 2015 à 2019, Adèle Milloz avait été gendarme au #PGHM de Bourg-Saint-Maurice et de Modane. Nos sincères condoléances à sa famille, soutien à ses proches et à ses anciens camarades. pic.twitter.com/M9xjiqjlUi — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 14, 2022

Adèle Milloz stod nemlig til at færdiggøre sin uddannelse mandag 15. august.

Hun så frem til at hjælpe andre med samme passion for klatring i de største højder, men fredag stod det klart, at det var gået galt i den allersidste del af hendes uddannelse.

På Mont Blanc var hun og hendes kvindelige makker faldet.

'Ligene af to franskmænd blev fundet på en skråning Aiguille du Peigne. Ligene blev fundet af to andre bjergbestigere, som havde valgt den samme rute.'

'De blev derefter evalueret i choktilstand,' lyder den triste melding fra det franske.

Det er endnu ikke fastslået præcis, hvorfor dødsfaldet skete, fortæller det franske klatreforbund.

'Vores dybeste kondolencer går til familie, venner og tidligere klatrekammerater,' skriver det franske politi.

Ifølge AFP er der nu iværksat en undersøgelse af forholdene, så familien og myndighederne kan få klarhed.