Dansk kulturminister kalder 25 landes fælles erklæring for en opfordring til at droppe Super League.

Der skal værnes om den europæiske sportsmodel, hvor op- og nedrykning er en naturlig del af sporten, og hvor der er en sammenhæng mellem græsrødder og elitesport samt solidaritet mellem store og små klubber.

Sådan lyder det fra 25 europæiske lande, der på fransk initiativ onsdag har underskrevet en fælles erklæring, der understreger behovet for bevarelsen af den europæiske sportsmodel.

Fra dansk side har kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) skrevet under. Han ser erklæringen som en opfordring til at droppe Super League, der er et projekt om at etablere en lukket, lukrativ udbryderturnering i fodbold.

- Det er vigtigt, at vi i EU står sammen om de helt grundlæggende værdier inden for sporten. Der skal være op- og nedrykning, og succes skal være baseret alene på sportslige præstationer. Vi kan ikke have turneringer, hvor det er umuligt at gennemskue, hvem der har mulighed for at rykke op eller ned.

- En liga for de rigeste er skadelig for sporten, sportens værdier er ikke foreneligt med den Super League, som de allerstørste og rigeste klubber brygger på. Jeg glæder mig over det her krystalklare signal til fodboldeuropa og resten af sportsverdenen, siger kulturministeren.

Erklæringen er underskrevet af følgende lande: Frankrig, Finland, Ungarn, Irland, Portugal, Slovenien, Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Østrig, Slovakiet, Kroatien, Sverige, Danmark, Tjekkiet, Tyskland, Italien, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Rumænien og Grækenland.

EU-domstolen slog sidste år fast, at det er lovligt et etablere Super League eller lignende projekter.

/ritzau/