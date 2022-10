Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En bytur endte med at få fatale konsekvenser for den 24-årige rugbyspiller Liam Hampson.

Natklubben Sala Apolo i Barcelona, hvor han var på ferie, var det sidste sted, australieren blev set, før han forsvandt. Men nu er årsagen til Liam Hampsons forsvinden blevet klarlagt. Og det er ganske tragiske nyheder.

Hampson er død efter et fald på ti meter på natklubben, skriver den spanske avis El Mundo.

»Vi er mildest talt knuste. Liam havde et hjerte af guld og var en meget elsket søn, bror, barnebarn, onkel og ven. Ord kan ikke udtrykke vores sorg. Vi kan ikke takke hans kammerater nok for at være der sammen med Liam, der har haft 'the time of his life', og som har hjulpet med at lede efter vores dreng,« skriver Liams far, Brett Hampson, på Facebook, ifølge ABC News.

Vennerne nåede også til oktoberfest. Foto: Instagram Vis mere Vennerne nåede også til oktoberfest. Foto: Instagram

Også søsteren, Tiarna Hampson, har delt den tragiske nyhed på sociale medier.

»Liam var den bedste bror, jeg nogensinde kunne bede om, og han gjorde mig til et bedre menneske,« lyder det.

Liam Hampson, der til daglig spillede for australske Redcliffe Dolphins, var på ferie gennem Europa med en række venner, da han pludselig forsvandt.

Hans forsvinden var meget ulig ham, fortæller Jordan Riki, der var med på ferien.

Hampson døde på klubben Sala Apolo i Barcelona. Foto: Facebook Vis mere Hampson døde på klubben Sala Apolo i Barcelona. Foto: Facebook

Riki delte også et opslag på sociale medier, hvor han opfordrede alle til at hjælpe med søgningen af Liam Hampson.

Desværre gik søgningen ikke som håbet, og både ministerier, skoler og rugbyklubber har efterfølgende udtrykt deres kondolencer.

»Han var vellidt af alle sine holdkammerater. Han havde en lys fremtid foran sig i alle aspekter af sit liv, og det er det, der gør dagens nyhed så tragisk,« siger Matthew Francis, der er direktør i Hampsons første klub, Tweed Seagulls.