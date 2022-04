Torsdag aften var det amerikanske løbetalent Eli Cramer ude på en træningstur med to andre elever fra Miligan University i Tennessee, men turen endte voldsomt tragisk.

En bil ramte alle tre elever, hvorefter føreren af bilen forsøgte at flygte fra stedet. Det viste sig, at gerningsmanden var påvirket af alkohol, og efter den mislykkede flugt, blev han anholdt af politiet i Virginia.

Det skriver The New York Post.

De tre elever blev alle indlagt, men 20-årige Eli Cramer døde efterfølgende af sine kvæstelser. Alex Mortimer og Eli Baldy overlevede, og førstnævnte blev allerede udskrevet fra hospitalet lørdag.

In our hearts forever. pic.twitter.com/hhz1qmupaz — Milligan University XC/TF (@milliganxctf) April 2, 2022

'De seneste 24 timer har været uforståelige for vores campus og har efterladt et hul i vores fællesskab. Eli Cramer var vores ven, klassekammerat og holdkammerat. Frem for alt var Cramer en, der kendte alle. Han havde en smittende energi, der var en integreret del af hans team og vores campusfællesskab. Ligesom mange af jer, delte jeg undervisning og utallige grin med ham,' skriver formanden for elevrådet på Milligan University og fortsætter:

'Han var den type person, der altid lyste din dag op. Cramer var en mand, der vidste, hvornår han skulle tage hovedet i brug og arbejde, eller hvornår han skulle tage opmærksomheden med en sarkastisk kommentar. Cramer var en af ​​de bedste, men han så aldrig ned på nogen. Han så folk som mennesker og elskede dem som dem, de var.'

Ifølge TMZ var Eli Cramer et stort talent inden for løb, og han havde blandt andet formået at løbe fem kilometer på 14 minutter og 30 sekunder.

Samme medie fortæller ligeledes, at sagen fortsat er under efterforskning.