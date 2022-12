Lyt til artiklen

Phillip Urban, der var basketballspiller på Post University, er blevet skudt og dræbt.

Han blev blot 20 år gammel.

Det skriver universitet på sin hjemmeside.

Også anklagemyndigheden i Mercer County har bekræftet den tragiske nyhed, og kommer i et Twitter-opslag nærmere ind på, hvad der skete med den unge basketballspiller lørdag, hvor han døde.

Ifølge anklagemyndigheden havde Phillip Urban – også kaldet Phil – arrangeret at møde en bekendt i et naturreservat i New Jersey.

Mødet tog dog en drejning og endte med, at Urban blev skudt, hvorefter han blev fundet hårdt kvæstet i en bil.

Han blev hastet til et nærliggende hospital, men blev kort tid efter erklæret død som følge af skuddet.

Anklagemyndigheden skriver ligeledes, at der endnu ikke er nogen anholdte, men at efterforskningen fortsat er i gang.

Træneren for basketballholdet på Post University, Marc Kuntz, begræder også tabet af Urban.

»Phil var vellidt af alle i Post-fællesskabet. Hans humør var smittende, og han var en værdifuld del af vores basketballprogram,« siger Marc Kuntz.

Det er blot otte måneder siden, at den talentfulde basketballspiller skiftede til Post University.

'Velkommen Phil Urban. Phil er en dygtig wing fra Manapalan, New Jersey, som kan spille flere positioner. Vi er spændte på, hvad Phil vil tilføje til vores hold, både som spiller og som person. Velkommen i reden, Phil,' skrev skolen i den forbindelse.