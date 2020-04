Et af de første skridt, som blev taget herhjemme for at bremse spredningen af COVID-19, var at forbyde forsamlinger med over 1.000 personer.

Det skyldes, at sygdommen menes at kunne spredes hurtigt i store forsamlinger. Det er formentlig netop det, der skete i en sportshal i den amerikanske by Indianapolis.

6. marts var 2.800 personer samlet i idrætshallen på Lawrence Central High School for at se en semifinale i basketball.

Samme dag var en person blevet testet positiv for COVID-19 nogle få kilometer fra skolen. I hallen var der opstillet håndsprit til dem, der håndterede biletterne, og det planlagte arrangement blev afholdt. Publikum sad bænket tæt sammen i den fyldte sportshal.

Den aften kunne publikum ifølge Indianapolis Star nyde nogle dramatiske kampe og flotte individuelle præstationer. Der var en utrolig stemning, og blandt publikum blev der uddelt kram, håndtryk og high fives.

Ud over at dele glæden ved sport tyder meget også på, at de 2.800 delte smitten med COVID-19. Faktum er i hvert fald, at fem tilskuere nu er døde af sygdommen.

57-årige Paul Loggan, 42-årige Roscoe Taylor, 78-årige Charles Johnson, 67-årige Larry Rush og 70-årige Jim DeSalle var alle til stede i sportshallen – og alle er nu døde af coronarelaterede komplikationer.

Derudover er mindst 12 andre testet postive eller har haft sikre symptomer på sygdommen. Hvordan smitten er blevet spredt, vides ikke præcis. I Indianapolis Stars' gennemgang af forløbet gætter en ekspert på, at en eller flere smittede personer har været i hallen for at heppe på et hold, og at smitten er blevet transporteret via små spytdråber i luften.