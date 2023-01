Lyt til artiklen

MMA-stortalentet Victoria Lee har mistet livet i en alder af 18 år.

Dødsfaldet er blevet bekræftet af Victoria Lees søster, Angela, der skrev i et Instagram-opslag, at MMA-talentet døde 26. december.

»Hun er gået bort for tidligt, og vores familie har været fuldstændig ødelagt siden da. Vi savner hende. Mere end noget andet i denne verden. Vores familie bliver aldrig den samme. Livet bliver aldrig det samme,« skriver søsteren i det meget følelsesladede opslag.

Victoria Lee blev kun 18 år, men havde allerede formået at etablere sig som et spændende talent inden for MMA-verdenen. I en alder af 16 underskrev hun en kontrakt med MMA-ligaen ONE Championship.

The ONE Championship team is devastated over the tragic passing of Victoria Lee. We send our most heartfelt condolences to her family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/EUIp8jplxN — ONE Championship (@ONEChampionship) January 8, 2023

Siden hun underskrev den kontrakt, vandt hun tre ud af tre kampe.

»ONE Championship er rystet over denne tragiske nyhed, og vi sender vores kondolencer til hendes familie og venner,« skriver ligaen på Twitter.

Lee-familien er særdeles aktive i MMA-verdenen. Både Victorias bror og søster er regerende mestre i deres vægtklasser.

Lee var ONEs yngste atlet og skulle efter planen have kæmpet i Thailand 13. januar.

Victoria Lees dødsårsag kendes endnu ikke.